Рвут и мечут: как ревнуют знаки зодиака

Практически в каждых отношениях рано или поздно наступает момент, когда зарождаются, хоть и на миг, недоверие и сомнение в партнере.

И если поток ревности не остановить, то он может разрушить все на своем пути. Как разные знаки зодиака проявляют себя в ревности?

Овен

Овны никогда в себе ничего не копят. Поэтому, если у них закрались сомнения в партнере, то чаще всего представители этого созвездия действуют резко и решительно. Вступать в дискуссию с Овном не стоит, лучше подождать, когда он успокоится и все объяснить.

Телец

А вот Тельцы, наоборот, очень терпеливы, поэтому об их подозрениях вы можете не знать годами. Но если они узнают об измене партнера, то такой поступок ни за что не смогут простить.

Близнецы

Представители этого знака зодиака считаются очень ревнивыми. Они могут покопаться в прошлом своего партнера и найти причину своего недовольства. Однако этого можно избежать, если уделять Близнецам достаточно времени и внимания.

Рак

Почувствовав лишь мимолетное сомнение в своем партнере, Раки будут искать доказательства его неверности. И, к сожалению, зачастую они находят подтверждения, поскольку обладают уникальной интуицией. Однако при все этом представители созвездия будут стараться всеми способами заделать трещину в отношениях.

Лев

Поскольку Львы считают себя центральной фигурой в отношениях, столкнувшись с предательством партнера, их охватывает оцепенение. Представители этого знака зодиака не терпят конкуренции, поэтому такие интриги могут закончиться лишь разрывом.

Дева

Если Дева подозревает неверность партнера, то, проанализировав все обстоятельства, она поведет себя абсолютно здраво. Стоит отметить, что предугадать решение этого знака практически невозможно. Они могут как уйти от возлюбленного, так и предложить свободные отношения. Все будет без ссор и историк, но по справедливости.

Весы

Весам очень тяжело найти баланс между доверием и ревностью к партнеру. Поэтому бывают случаи, когда в ситуации, которая ни у кого не вызывает подозрений, они могут найти причину для недовольства. Все дело в том, что представителям этого созвездия порой не хватает эмоциональной встряски.

Скорпион

Любое подозрение в неверности приводит Скорпионов в режим повышенной готовности. Представители этого знака зодиака считаются отличными следопытами. Они выяснят все до самых мельчайших подробностей, прежде чем предъявить обвинения.

Стрелец

Стрельцы дорожат как своей свободой, так и обязательствами в отношениях. Они никогда не вступят в союз, если не будут доверять партнеру. А если Стрельцы все же подозревают неверность, то всегда стараются оставаться разумными.

Козерог

А вот Козерогам очень сложно довериться своим партнерам, они постоянно что-то подозревают. Их сомнения нужно развеивать чуть ли не каждый день. Но, если вам это сделать не удалось, то представители этого созвездия просто молча уйдут.

Водолей

Если представители этого знака зодиака подозревают неверность, то они почти никогда ничего не предпринимают. Но, если их сомнения подтверждаются, то скандалов избежать практически невозможно. Стоит отметить, что Водолеи никогда не станут ревновать своего любимого к прошлым отношениям.

Рыбы

Представители этого созвездия очень чувствительные и эмоциональные личности. Они почти всегда сомневаются, любят ли их на самом деле. Узнав о неверности партнера, Рыбы будут испытывать злость, но сделают все, чтобы сохранить отношения с любимым человеком.

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