Какие мужчины подходят каждой женщине по знаку зодиака

У каждой женщины есть свой особый типаж мужчины, некий идеал, который редко, но все же удается найти.

Каких же мужчин ищут женщины разных знаков зодиака?

Овен

Женщин-Овнов очень привлекает энергия мужчин-Раков. Последние же, в свою очередь, получают огромное удовольствие от достаточно сложного характера Овнов, и стараются сделать все, чтобы их вторая половинка была довольна и ни в чем не нуждалась.

Телец

Партнер того же знака для женщин-Тельцов может стать самой настоящей родственной душой. Эта пара имеет все шансы, чтобы создать счастливый союз. Также чувствительную натуру Тельцов хорошо понимают Раки, они отлично дополняют друг друга на энергетическом уровне.

Близнецы

Мужчины-Раки также могут стать отличной парой и для женщин-Близнецов, эти знаки понимают друг друга с полуслова. Представители Весов также могут сделать женщин этого знака счастливыми, они никогда не устанут от компании друг друга.

Рак

Стабильные и уверенные в себе мужчины-Весы станут отливной парой для женщин-Раков. Им обоим удается держать баланс между личной и профессиональной жизнью. Кроме этого, приземленные Тельцы также могут подарить своей женщине эмоции, в которых она нуждается.

Лев

Представители Близнецов с добрым сердцем способны подарить женщинам-Львам настоящую любовь. Такие партнеры всегда будут восхищаться твердостью и целеустремленностью своих вторых половинок. А Скорпионы и Львы способны создать союз, в котором все будут на равных. Такие пары практически никогда не разлучаются.

Дева

Мужчины-Девы пойдут на все, чтобы завоевать Деву, они умеют заботиться и никогда не посмеют разбить сердце своей возлюбленной. А свою душу Девы по-настоящему смогут открыть исключительно Козерогам.

Весы

Стрельцы считаются полной противоположностью Весов, но именно это их и сближает. Эта пара чувствует себя очень гармонично вместе. А вот во Львах представительницы этого знака зодиака чувствуют родственную душу. Они прекрасно дополняют друг друга.

Скорпион

Терпение и умение мыслить в критических ситуациях, присущие Козерогу, могут покорить женщину-Скорпиона. Рядом друг с другом они всегда ощущают спокойствие и комфорт.

Стрелец

Взгляды на жизнь у женщин-Стрельцов и мужчин-Овнов во многом совпадают. Они любят веселье, легки на подъем и всегда смотрят в одном направлении. А Водолеи в этом союзе помогают Стрельцам расти как личности. В этой паре всегда будет место для поддержки и взаимопонимания.

Козерог

С первого взгляда может показаться, что пара Козерога и Рыбы несовместима, но на деле они прекрасно уравновешивают друг друга. А с Девами представителям этого знака очень комфортно, в них они чувствуют родственную душу.

Водолей

Весы прекрасно дополняют женщин-Водолеев. Представители первых ценят творческую составляющую и ум, оба знака зодиака чувствуют себя комфортно в таком союзе. А вот Близнецы, возможно, являются единственным знаком, которые способны удержать Водолеев на всю жизнь.

Рыбы

Мужчина-Рак и женщина-Рыбы всегда удивляются, насколько они дополняют друг друга. Представители Козерогов также способны стать отличной парой для этого знака зодиака. Они способны заземлить мечтательных женщин-Рыб, а также оказать им поддержку во всех начинаниях.

Читайте также: