Чем отталкивают от себя мужчин знаки зодиака

У каждой представительницы любого знака зодиака можно найти несколько черт характера, которые отталкивают мужчин.

У кого-то это чрезмерная болтливость, а у кого-то – ревность. Какие ваши черты характера могут оттолкнуть представителей противоположного пола?

Овен

Таких болтливый женщин, как Овен, очень тяжело найти. Они порой бывают настолько неугомонными, что могут отталкивать окружающих, особенно мужчин, этой чертой характера. Противоположный пол может воспринять болтливость как навязчивость.

Телец

Ревность свойственна многим знакам зодиака, но женщины-Тельцы переходят все границы собственничества. В первые месяцы отношений может показаться, что это не так, однако спустя время ревность стремительно возрастает, и многие мужчины из-за этого сбегают.

Близнецы

Женщинам-Близнецам больше всего подходят отношения без обязательств, поскольку когда речь заходит о семье, серьезных отношениях, им может быть свойственна ветреность и беспечность. Представители этого знака зодиака делают то, что хотят, а сдерживающие обстоятельства могут привести к тому, что Близнецы начнут лгать.

Рак

Всем известно, что женщины-Раки – очень семейные люди. Они хотят серьезные отношения, выйти замуж и создать семью. Многих мужчин может это отталкивать, особенно если представительница этого знака зодиака слишком сильно настаивает на браке.

Лев

Представительницы этого знака зодиака очень эмоциональные личности. Они любят показывать характер и доказывать свою независимость. В общении с мужчинами Львы часто указывают на их недостатки, спорят, отстаивая свое субъективное мнение. Поэтому далеко не все смогут вступить в отношения с женщинами этого знака зодиака.

Дева

Женщины-Девы склонны изменять своих партнеров под себя, далеко не каждому мужчине такое может понравиться. Кроме этого, представительницы этого знака зодиака совершенно не умеют флиртовать, а знакомиться с ними очень тяжело. Противоположный пол не любит таких сложностей, поэтому предпочитают выбирать других женщин.

Весы

Представительницы знака зодиака Весы устроены таким образом, что им постоянно нужно внимание, и не только от партнера, но и от других мужчин. Иногда их флирт находится буквально на грани измены. Мужчин такое поведение Весов сводит с ума, поэтому в паре часто могут быть ссоры на этой почве. Стоит отметить, что при знакомстве женщины этого знака зодиака редко отталкивают мужчин, поскольку они умеют правильно себя подать.

Скорпион

А вот женщины-Скорпионы часто ищут скрытые мотивы в каждом действии мужчин. Кроме этого, они создают столько правил для противоположного пола, и сами при этом их же нарушают. Такое поведение представительниц этого знака зодиака не может не раздражать мужчин.

Стрелец

Представительницы этого созвездия излучают позитив. Однако, когда дело доходит до серьезных отношений, все в миг меняется. Женщины-Стрельцы могут становиться грубыми с партнером и, в целом, уходят в негатив. Со временем мужчины перестают справляться с таким поведением и просто разрывают отношения.

Козерог

В женщинах-Козерогах мужчин раздражает то, что они при любом удобном случае говорят о своих бывших партнерах. И иногда под этим всем скрывается то, что их новый избранник обладает теми же негативными качествами, что и прошлый, или, наоборот, каких-то черт им не достает. Ни одному мужчине не понравится сравнение с бывшими.

Водолей

Ухаживания, нежности и все, что связано с романтикой, не особо привлекает представительниц этого созвездия. Чтобы войти в отношения с женщинами-Водолеями, необходимо сначала стать им друзьями. Такой подход может не понравится тем мужчинам, которые не верят в дружбу между противоположными полами.

Рыбы

А вот представительницы Рыб часто ветрены, имеют множество вредных привычек, что мало кому может понравится. Кроме этого, женщины этого знака зодиака могут быть грубы с партнером, они отмечают все их недостатки и говорят о них прямо в лицо.

Читайте также: