Как подобрать одежду по асценденту
Асцендент – знак, который восходил на восточном горизонте в момент рождения человека.
Он влияет на то, как его видят окружающие. Поэтому многие астрологи соответствуют подбирать одежду в соответствии со своим асцендентом. Тогда человек будет чувствовать себя увереннее и начнет привлекать внимание окружающих.
Овен
Рожденным под этим асцендентом идеально подойдет спортивный стиль. Овны, выбирайте ту одежду, которая будет наиболее комфортной для вас. Если хочется сделать образ более праздничным и официальным, то обратите внимание на образы в стиле спорт-шик.
Телец
Близнецы
«Стильно, но просто» – должно быть вашим девизом в выборе одежды. Ориентируйтесь на то, как одевались звезды в 90-х годах. Деним, велосипедки, леггинсы и брендовые футболки. Близнецы, совмещайте эти предметы одежды между собой и не забывайте о ярких акцентах.
Рак
Вам идеально подойдет романтичный стиль в одежде. Светлые пастельные цвета, летящие платья и рюши. Раки, выбирайте стиль так, чтобы от вас веяло легкостью и нежностью. Если говорить о холодном времени года, то избегайте грубых ботинок, кожи и темных цветов.
Лев
Дева
Весы
Тем, кто родился под асцендентом в Весах, нужно выбирать элегантные и классические вещи. Старайтесь составлять гардероб в светлых тонах и выбирать только натуральные ткани при покупке. Чем плотнее одежда будет на вас сидеть, тем лучше. Не бойтесь смешивать классику и спортивный стиль – смело надевайте строги брюки с массивными кроссовками.
Скорпион
Стрелец
Козерог
При выборе одежды вдохновляйтесь стилем Одри Хепберн и тем, что предлагали французские и итальянские модные дома на заре своей карьеры. Козерогам идеально подойдет такой стиль с элементами классики. Однако это не значит, что вам нужно одеваться только в винтажных магазинах – их можно смело сочетать с современными трендами.
Водолей
То, что сейчас носят все модники, – это для вас. Водолеям идеально подойдет стиль нулевых: низкая посадка, сумка-багет, много розового и велюровые костюмы. Изучите то, как одевались поп-звезды начала нулевых и смело копируйте их образы.
Рыбы
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