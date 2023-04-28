Как подобрать одежду по асценденту

Асцендент – знак, который восходил на восточном горизонте в момент рождения человека.

Он влияет на то, как его видят окружающие. Поэтому многие астрологи соответствуют подбирать одежду в соответствии со своим асцендентом. Тогда человек будет чувствовать себя увереннее и начнет привлекать внимание окружающих.

Овен

Рожденным под этим асцендентом идеально подойдет спортивный стиль. Овны, выбирайте ту одежду, которая будет наиболее комфортной для вас. Если хочется сделать образ более праздничным и официальным, то обратите внимание на образы в стиле спорт-шик.

Телец

Тельцам лучше выбирать одежду из качественных и дорогих материалов. Важно подбирать те вещи, которые будут на вас идеально сидеть. Отдавайте предпочтение натуральным цветам и базовым моделям.

Близнецы

«Стильно, но просто» – должно быть вашим девизом в выборе одежды. Ориентируйтесь на то, как одевались звезды в 90-х годах. Деним, велосипедки, леггинсы и брендовые футболки. Близнецы, совмещайте эти предметы одежды между собой и не забывайте о ярких акцентах.

Рак

Вам идеально подойдет романтичный стиль в одежде. Светлые пастельные цвета, летящие платья и рюши. Раки, выбирайте стиль так, чтобы от вас веяло легкостью и нежностью. Если говорить о холодном времени года, то избегайте грубых ботинок, кожи и темных цветов.

Лев

Львы ценят роскошь, поэтому старайтесь выбирать дорогую и брендовую одежду. Если такой возможности нет, то дополняйте образ массивными аксессуарами, блестками и пайетками. Вы должны сиять и привлекать на себя внимание – это ключ к успеху.

Дева

Девам нужно подбирать более строгие элементы одежды. Ваш стиль должен быть ближе к офисному и деловому. Если захотите снизить градус, то убирайте пиджаки и надевайте легкие рубашки и свободные брюки.

Весы

Тем, кто родился под асцендентом в Весах, нужно выбирать элегантные и классические вещи. Старайтесь составлять гардероб в светлых тонах и выбирать только натуральные ткани при покупке. Чем плотнее одежда будет на вас сидеть, тем лучше. Не бойтесь смешивать классику и спортивный стиль – смело надевайте строги брюки с массивными кроссовками.

Скорпион

Скорпион – это синоним женщины-вампа. В гардеробе должны преобладать темные и красный цвета, а из материалов ей лучше всего подойдет кожа. К одежде подбирайте массивные аксессуары и не бойтесь экспериментировать цветом – вам подойдет даже неон.

Стрелец

Стрельцам не стоит привязываться к какому-то одному стилю – они идеально чувствуют себя в трендовых вещах. Несмотря на то, что мода сейчас более быстрая, вы точно чувствуете то, что останется в моде на несколько сезонов. Старайтесь идти в ногу со временем при планировании покупок.

Козерог

При выборе одежды вдохновляйтесь стилем Одри Хепберн и тем, что предлагали французские и итальянские модные дома на заре своей карьеры. Козерогам идеально подойдет такой стиль с элементами классики. Однако это не значит, что вам нужно одеваться только в винтажных магазинах – их можно смело сочетать с современными трендами.

Водолей

То, что сейчас носят все модники, – это для вас. Водолеям идеально подойдет стиль нулевых: низкая посадка, сумка-багет, много розового и велюровые костюмы. Изучите то, как одевались поп-звезды начала нулевых и смело копируйте их образы.

Рыбы

Рыбам идеально подойдут оригинальные вещи, которые никогда не впишутся в базовый гардероб. Ассиметричные топы, боди с вырезами в самых неожиданных местах, ультракороткие юбки и шорты, а также необычные аксессуары. Миксуйте и экспериментируйте с ними.

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