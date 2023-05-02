Обрушится денежный дождь: какие знаки зодиака разбогатеют в мае

Все мы мечтаем о богатстве. Чтобы деньги можно было тратить направо и налево, не утруждая себя мыслями о том, как эти деньги заработать.

Читайте в нашем материале, какие знаки зодиака имеют все шансы сорвать куш в этом мае.

Козерог

Козероги не привыкли получать что-то на халяву, но речь и не о ней. Май создаст все условия для того, чтобы богатство пришло к Козерогам вполне заслуженно и ожидаемо. Такие уж они, эти Козероги: все должно быть расписано до мелочей, в том числе и источники получения «внезапной» прибыли и даже примерные временные промежутки, когда эта прибыль должна прийти. Третья декада мая станет временем сбора урожая: самые дорогие клиенты придут именно в эту пору. Козероги, не забудьте повысить прайс уже сейчас, чтобы создать все условия для обретения моря денег в мае!

Близнецы

Близнецы не так часто имеют возможность получить большую сумму денег, но в этом мае все случится. Залогом получения богатства станет дисциплинированность в работе, умение найти общий язык с аудиторией и свежие идеи! Не отказывайтесь от своих слишком странный, на первый взгляд, мыслей – именно благодаря нестандартному подходу вам удастся получить столько, сколько еще никогда не удавалось!

Овен

Овны всегда готовы к тому, чтобы их жизнь стала еще богаче и роскошней, поэтому для них не станет удивлением майское богатство, которое буквально свалится к ним на голову словно с небес! Скорее всего, деньги придут от щедрых спонсоров и инвесторов, так что прошерстите свои контакты и предложите услуги тем, кто может заплатить за них действительно высокую цену. Не помешает и яркая реклама: пусть все узнают о том, чем вы можете быть полезны миру и за что вам непременно нужно заплатить!

Рыбы

Как ни странно, Рыбы сорвут большой куш в этом мае благодаря своей доброте. Это будет настоящей неожиданностью: тот, у кого именно в избытке деньги, но нуждается в простом человеческом понимании и сочувствии, будет готов одарить вас богатством. Звезды говорят, что Рыбы должны просто отпустить себя и быть собой: сострадательным и понимающим, а уж те, кто пример это и отблагодарит – найдутся. Вполне возможно, кстати, что благодарность будет не только финансовая, а отношения перейдут в разряд серьезных, но это уже совсем другая история

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