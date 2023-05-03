Какие знаки зодиака встретят любовь в мае

Весна – пора любви. В этом мае некоторым из нас повезет встретить свою настоящую любовь, а кому именно – читайте в этой статье.

Рыбы

Звезды советуют Рыбам расслабиться и просто быть собой, именно на этот маяк приплывет тот самый долгожданный корабль с их возлюбленным или возлюбленной. Роман начнется с какой-то услуги, которую окажут Рыбы из самых добрых побуждений, и это будет оценено по достоинству. Будут нежные свидания и самые красивые слова – то, что Рыбы ценят больше всего. И самое главное, что на сей раз отношения будут тихими, но настоящими: никакой спешки и показухи. Скорее всего, они перерастут во что-то очень долгое и серьезное.

Лев

Львы встретят любовь в этом мае: такую же весеннюю и легкую, как и самый нежный весенний месяц! Отношения будут необременительными и необычными: они будут свободны от удушающих обязательств, но в то же время в них будет присутствовать стабильность и эмоциональная насыщенность. Звучит как именно то, что и нужно Львам: чтобы было нескучно и свободно. Искать вторую половинку долго не придется: она вас сама найдет. Скорее всего, встреча произойдет на светском мероприятии, так что почаще выходите из дома, чтобы у любви было больше шансов на встречу с вами!

Водолей

Любовь для Водолеев – понятие не совсем простое. Дело в том, что превыше всего на свете Водолеи ценят свободу, а свобода не всегда согласуется с отношениями. Но все будет идеально в этом мае: Водолеям встретится именно тот человек, с которым они ощутят себя все такими же свободными птицами, только еще и любимыми. Водолеи станут гораздо спокойнее и уравновешенней этой весной, а источником их равновесия станут именно новые гармоничные отношения. Небольшая подсказка от Вселенной: новые отношения завяжутся с тем человеком, который неожиданно проявит искреннюю заботу по отношению к Водолеям. Как только это произойдет, Водолеи сделают все, чтобы не отпускать этого человека от себя далеко и надолго.

Дева

Девы кажутся суховатыми людьми, которые даже в любви все планируют. Однако в этом мае Девы встретят настоящую, совершенно не запланированную и не объяснимую ничем рациональным любовь. В новых отношениях, которые начнутся примерно в конце первой трети мая, не будет места расчету, так что в кои-то веки Девы смогу расслабиться и не подозревать, что ими просто пользуются. Более того, Девы ощутят, что партнер очень вкладывается в отношения, и сами Девы получают даже больше, чем дают. Но это, конечно, ненадолго: совсем скоро Девы восстановят баланс, отдав партнеру всю свою любовь, нежность, эмоциональную щедрость и заботу.

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