Какие знаки зодиака встретят любовь в мае
Весна – пора любви. В этом мае некоторым из нас повезет встретить свою настоящую любовь, а кому именно – читайте в этой статье.
Рыбы
Звезды советуют Рыбам расслабиться и просто быть собой, именно на этот маяк приплывет тот самый долгожданный корабль с их возлюбленным или возлюбленной. Роман начнется с какой-то услуги, которую окажут Рыбы из самых добрых побуждений, и это будет оценено по достоинству. Будут нежные свидания и самые красивые слова – то, что Рыбы ценят больше всего. И самое главное, что на сей раз отношения будут тихими, но настоящими: никакой спешки и показухи. Скорее всего, они перерастут во что-то очень долгое и серьезное.
Лев
Водолей
Любовь для Водолеев – понятие не совсем простое. Дело в том, что превыше всего на свете Водолеи ценят свободу, а свобода не всегда согласуется с отношениями. Но все будет идеально в этом мае: Водолеям встретится именно тот человек, с которым они ощутят себя все такими же свободными птицами, только еще и любимыми. Водолеи станут гораздо спокойнее и уравновешенней этой весной, а источником их равновесия станут именно новые гармоничные отношения. Небольшая подсказка от Вселенной: новые отношения завяжутся с тем человеком, который неожиданно проявит искреннюю заботу по отношению к Водолеям. Как только это произойдет, Водолеи сделают все, чтобы не отпускать этого человека от себя далеко и надолго.
Дева
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