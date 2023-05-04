Какие знаки зодиака будут под защитой высших сил в мае

Ощущение незримого присутствия чего-то надежного и поддерживающего рядом – залог душевного равновесия.

О том, представители каких знаков зодиака будут под защитой высших сил, читайте в этой статье.

Рак

Май станет спасением для многих Раков. Ракам крайне необходимо ощущать себя под защитой высших сил, они готовы не лениться и делать многое, но в полной мере контролировать свою жизнь им сложно. Последний месяц весны поставит перед Раками многие вопросы ребром: нужно будет понять, как жить дальше. Однако уже в первую майскую неделю Раки ощутят, будто вся Вселенная помогает им. Возникнут новые источники дохода, рядом будут оказываться именно те, кто может помочь. Все, что требуется от самих Раков – не мешать миру и судьбе поддерживать их.

Скорпион

Скорпионы привыкли во всем полагаться только на самих себя. Но именно этот май покажет, что в мире есть поддержка, и часто она исходит от тех, от кого не ожидает добра и заботы. Скорпионы пересмотрят свои отношения с людьми именно на предмет доверия, они будут удивлены, ведь те, кому они верили, окажутся неспособными к сочувствию. А вот те, кого Скорпионы отвергали долгое время, придут на помощь. Май покажет Скорпионам не только то, что Вселенная готова помогать, если Скорпионы сами делают шаги навстречу своему счастью, но и то, что мир полон добрых людей.

Стрелец

Вселенная будет помогать Стрельцам в этом месяце столько, сколько потребуется. А потребуется в основном помощь моральная: важно будет преодолеть некоторые затруднения личного характера. Люди могут предавать и разочаровывать, но Стрельцы ощутят себя не одинокими в этом мире. Они поверят в свои силы, потому что смогут буквально возродиться из пепла после личных неудач – и все благодаря ощущению присутствия рядом высших сил. Это будет проявляться во многих удачных стечениях обстоятельств, в поддержке близких и случайных людей – во всем. И чем скорее Стрельцы заметят это, тем более внушительной будет поддержка небес для них в этом мае.

Козерог

Май будет не самым простым месяцем для рожденных под знаком Козерога, но если они решатся пойти вглубь своей боли и начнут-таки решать проблемы, поддержка высших сил Козерогам будет обеспечена. Шаг за шагом, Козероги найдут выход из сложной ситуации, в которую сами себя и загнали. Если не заниматься бесконечным самообвинением, то можно будет ощутить, словно рядом всегда незримо присутствует кто-то поддерживающий, сильный и умный, на кого Козероги смогут положиться. Самым трудным будет именно принять то, что Козерогам требуется поддержка, ведь это самый ответственный знак, и полагаться Козероги привыкли всегда только сами на себя.

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