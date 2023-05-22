Им не грозит одиночество: каким знакам круто везет в любви

Некоторым представителям знаков зодиака никогда не грозит одиночество, а все потому, что им везет в любви больше всех остальных.

Рассказываем о трех созвездиях, которым удача в любовных делах улыбается гораздо чаще.

Стрелец

Почетное первое место занимают представители Стрельцов. Они легко находят общий язык практически со всеми знаками зодиака. Их характерные черты, как умение прощать, добродушие, отличное чувство юмора и широкий круг интересов, привлекают потенциальных партнеров. А когда Стрельцы, наконец, находят вторую половинку, они заботятся о ней и делают все, чтобы их возлюбленный наслаждался жизнью, как и они сами.

Весы

В представителей Весов сложно не влюбиться. Они заботятся о своей внешности, отменно владеют искусством общения и с легкостью могут завоевать симпатию противоположного пола своим шармом и магнетизмом. И, не менее важно, что Весы способны разглядеть в каждом человеке что-то хорошее. Поэтому представителям этого созвездия остается лишь выбрать лучших из лучших.

Телец

В романтических отношениях Тельцы всегда преданны и верны. Их совершенно не интересуют краткосрочные связи, они мечтают о настоящей любви, которая будет строиться на взаимном доверии и уважении. И, когда представители этого знака зодиака встречают ее, то отдают все свои силы, чтобы их союз продлился долгие годы.

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