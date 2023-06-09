Эмпаты до мозга костей: самые чувствительные знаки зодиака
Чувствительные люди обладают повышенными эмоциями.
У них отлично развита интуиция, они чутки и иначе воспринимают окружающий мир и способны считывать эмоции других людей так, как другие не могут. Кто же они по знаку зодиака?
Рыбы
Рак
Представители этого созвездия также способны моментально считывать эмоциональное состояние других людей. Они чрезвычайно чутки и достаточно глубоко проживают боль близких. Если Раки понимают, что у них есть сила исправить ситуацию, то они немедля делают это, а если нет – завершают общение, поскольку не хотят переносить негатив на себя.
Весы
Настроение представителей этого знака зодиака зачастую зависит от эмоционального состояния окружающих. Однако за этим может крыться и множество проблем, особенно если рядом находятся люди с разными психологическими состояниями. Если Весы близки с человеком, то они могут даже испытывать одну и ту же физическую боль. Несмотря на это, рожденные под этим созвездием всегда готовы прийти на помощь.
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