Эмпаты до мозга костей: самые чувствительные знаки зодиака

Чувствительные люди обладают повышенными эмоциями.

У них отлично развита интуиция, они чутки и иначе воспринимают окружающий мир и способны считывать эмоции других людей так, как другие не могут. Кто же они по знаку зодиака?

Рыбы

Рыбы – врожденные эмпаты. Они способны чувствовать других людей, как никто другой. Представители этого знака зодиака зачастую находят правильные слова для утешения и дают мудрые советы близким. Однако в их эмпатии есть и отрицательные стороны – порой Рыбы могут слишком сильно погружаться в эмоции других людей, перенося негатив на себя.

Рак

Представители этого созвездия также способны моментально считывать эмоциональное состояние других людей. Они чрезвычайно чутки и достаточно глубоко проживают боль близких. Если Раки понимают, что у них есть сила исправить ситуацию, то они немедля делают это, а если нет – завершают общение, поскольку не хотят переносить негатив на себя.

Весы

Настроение представителей этого знака зодиака зачастую зависит от эмоционального состояния окружающих. Однако за этим может крыться и множество проблем, особенно если рядом находятся люди с разными психологическими состояниями. Если Весы близки с человеком, то они могут даже испытывать одну и ту же физическую боль. Несмотря на это, рожденные под этим созвездием всегда готовы прийти на помощь.

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