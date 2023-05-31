Встретят того самого: какие знаки влюбятся в июне

Все мы ждем любви, а летом – особенно.

Ведь жаркая пора располагает к таким же жарким объятиям, романтическим прогулкам, мечтам и планам о долгой совместной жизни. Некоторым знакам зодиака повезет и в этом месяце – они встретят свою любовь. О том, что это за знаки, читайте в этой статье.

Близнецы

Близнецы – знак, не очень-то почитающий глубокую драматичную любовную связь, ему больше по душе легкие, ни к чему не обязывающие отношения. И в этом июне Близнецы встретят как раз такого партнера, который тоже не желает удушающих отношений. Вместе им будет и легко, и приятно, и в то же время возникнет ощущение, что это чрезвычайно глубоко и надежно. Звезды предостерегают Близнецов от слишком поспешных решений – наслаждайтесь тем, что есть! Гуляйте, развлекайтесь, общайтесь, получайте удовольствие от каждой минуты, проведенной вместе.

Дева

Девы имеют достаточно серьезные взгляды на отношения: партнера они ищут стабильного, надежного, под стать себе. Но в этом июне Девы перевернут собственные представления о самих себе: они влюбятся так легко и случайно, что все планы полетят к чертям! Причем выбор Дев падет на того, кто отличается легким взглядом на жизнь и не имеет четких планов на будущее, а это всю жизнь было под запретом у самой Девы. Эти отношения перевернут сознание Девы и навсегда изменят ее (конечно, в лучшую сторону).

Скорпион

Скорпионы влюбятся в очередной раз – как всегда, это будут глубокие чувства и как всегда, в последний раз. Будет все: нежные признания и драматичные выяснения отношений, но такой разброс впечатлений только укрепит чувства Скорпиона и уверенность в том, что они выбрали нужного человека. Июнь станет месяцем, когда Скорпионы узнают о себе много нового – именно из отношений. Не спешите реагировать с раздражением, когда партнер выскажет вам свои претензии на ваш счет, постарайтесь проанализировать свое поведение (а вы, Скорпионы, это любите) и выйти на качественно новый уровень отношений с самим собой и любимым человеком.

Козерог

Встретить своего человека и открыть ему сердце Козерогам ой как непросто. Но в начале этого лета Козероги осмелятся довериться человеку, который завладеет их разумом. Да, все начнется именно с того, что Козероги будут очарованы эрудицией и мудростью своего возлюбленного или возлюбленной, а уже потом заметят, какие чувства вызывает в них потенциальный партнер. В любом случае это будет долгий период присматривания друг к другу, интенсивные игры разумов и многое другое, что так обожают Козероги. А там глядишь и до свадьбы дело дойдет.

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