Знаки зодиака, которые никогда не возвращаются к бывшим

Возвращение к бывшему парню – популярная штука среди девушек.

Многие из них вновь вступают в отношения с предыдущим партнером, потому что уверены, что не найдут никого достойнее. Однако такое поведение характерно не для всех представительниц прекрасного пола. Женщины, рожденные под этими знаками зодиака, точно никогда не вернуться к бывшему парню.

Лев

Представительницы этого знака зодиака достаточно гордые, чтобы не возвращаться к своему бывшему партнеру. Иногда они даже будут рады расставанию, потому что теперь вновь смогут показать себя во всей красе, знакомиться и флиртовать. Львы принципиальны, поэтому они ни в какой ситуации не станут возвращаться к бывшему. Так что даже не пытайтесь им писать или звонить – вы точно везде заблокированы.

Овен

Этот огненный знак отличается своим ярким своенравием. Девушка, рожденная под знаком Овна, никогда не вернется к бывшему, потому что ценит свободу сильнее. С наибольшей вероятностью она сама стала инициатором расставания, так как ей просто стало скучно с партнером. А если Овну становится скучно, его уже не остановить. После разрыва она сразу же пойдет отмечать это дело в бар, не думая о чувствах своего экс-партнера.

Скорпион

Вопреки распространенному мнению о скверном характере Скорпионов, в любви они очень преданные, но если расстаются, то навсегда. Если его бросают, то он становится слишком гордым, чтобы пытаться кому-то что-то доказать. Если вас бросил Скорпион, то не пытайтесь вернуть его расположение – значит, на то была причина. Представители этого знака зодиака очень быстро находят замену партнеру.

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