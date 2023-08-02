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Купидон готов работать: какие знаки завяжут новый роман в августе

2 августа 2023ЗодиакМарианна Басс

Любовь! Как много в этом слове!

Купидон готов работать: какие знаки завяжут новый роман в августе
Фото: Image by prostooleh on Freepik

Встретить любовь мечтает каждый, но только три знака в этом августе действительно смогут соприкоснуться с чувством настоящей любви. О том, кто встретит любовь в августе, читайте в этой статье.

Рак

Звезды обещают Ракам милую и долгожданную встречу уже в первой половине августа! Вспомните все, о чем вы мечтали, вспомните образ своего возлюбленного и приготовьтесь встретить его в реальности. Есть информация, что партнер будет прагматичен и эмоционально закрыт, но только поначалу, пока Рак не раскачает внутреннюю эмоциональность (а Раки в этом специалисты). Вместе вам будет очень хорошо, несмотря на явные различия: дело в том, что Рак нуждается в более твердом и даже слегка циничном партнере, который очень гармонично дополняет Рачью натуру. Вместе с долгожданной любовью в этом августе в жизнь придет и порядок, которого Ракам так сильно не хватает!

Дева

Девы сумеют преодолеть свою природную застенчивость в этом августе и наконец сделать первый шаг навстречу тому, к кому они чувствую симпатию. Скорее всего, ваш возлюбленный – не новый человек в вашем окружением, вы знакомы уже давно, но только сейчас отношения выйдут на новый уровень. Звезды советуют Девам довериться чувствам, как бы непривычно это для них ни было. Ваш избранник отреагирует хорошо, не заставит вас усомниться в том, что чувства взаимны и вы ему нужны. Эти отношения могут перейти во что-то большее, не будьте мнительны и не накручивайте себя, все сложится. Звезды добавляют, что залог комфорта в этих отношениях – мгновенное выражение своих чувств и предпочтений, так что будьте открыты.

Стрелец

Стрельцы встретят свою любовь в этом августе, и это будет что-то невероятное! Жаркие встречи и нежные прощания – ваш партнер будет такой же страстный, как и вы, так что это будут действительно многообещающие отношения. Наконец-то вы встретите того, кто разделит с вами ваш драйв и желание жить! Звезды предупреждают: постарайтесь не сразу доминировать, ваш партнер тоже не из робкого десятка, и может произойти конфликт. В самом начале Стрельцам стоит хранить небольшую интригу, позволить чувствам с обеих сторон чуть разойтись, набрать силу. Дайте своему партнеру возможность проявить инициативу, не лезьте на рожон – и эти отношения могут стать главными в вашей жизни.

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