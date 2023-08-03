Волшебный август: какие знаки зодиака будут под защитой высших сил

Кто из нас не мечтает снова превратиться в ребенка и ощутить полную безопасность и доверие к миру?

Только вот у нас, у взрослых, свои заботы и обязанности и почувствовать легкость бывает очень и очень сложно. Однако кому-то скоро повезет! О том, какие знаки зодиака будут под защитой высших сил в августе, читайте в этой статье.

Рыбы

Рыбы , кажется, рождены для расслабления: они обожают просто расслабиться и плыть по течению, полностью доверившись ему. Поэтому именно для Рыб этот август станет мощным движением вперед: высшие силы подхватят их и вынесут на берег мечты! А если серьезно, то весь август, действительно, представители знака Рыбы ощутят, что теперь им стало легче и приятнее жить, их интуиция обострилась и если они ей доверятся, то придут к своим целям непринужденно и в короткий срок. Так что совет от звезд для Рыб на август такой: расслабьтесь. И делайте то, за что вас осуждают больше всего: слушайте себя и не делайте то, что вам не нравится. Вселенная будет в восторге!

Козерог

Козероги привыкли всегда все брать на себя. Им невдомек, что иногда можно расслабиться и почиллить на волнах жизни, словно ты еще маленький, а высшие силы защищают именно тебя. Но в августе Козерогам наконец удастся расслабиться и испытать на себе, что же значит это самое доверие высшим силам. Надо сказать, что это поспособствует тому, что Козероги отважатся делегировать то, что они раньше не делегировали и мечтать о заоблачных целях, о которых раньше они и подумать боялись. Задача на август для Козерогов такая: не думать о препятствиях, лечь в направлении желания и лежать! И ждать попутного ветра. Непривычно, но именно эта стратегия и сработает.

Скорпион

Скорпионам надо отдохнуть. И высшие силы это понимают, как никто другой! Поэтому именно в этом августе Скорпионам предоставляется возможность забыть о все бедах и расслабиться, а проблемы будут решаться легко и спокойно – но не за счет самих Скорпионов. В августе всегда найдется кто-то, кто поможет и возьмет удар на себя, оградив Скорпионов от всех бед и напастей. Что ж, это весьма заслуженно, ведь Скорпионы привыкли брать тяжелую ношу на себя и справляться с ней, не прося о помощи. Август станет месяцем полного расслабления и обретения душевной гармонии, которая так непривычна для Скорпионов, и необходима, как воздух!

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