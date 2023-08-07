Сплошная удача: у каких знаков зодиака исполнятся все мечты в августе

Мечта – то, что движет нами на протяжении всей жизни, дает надежду и жизненные силы.

Мечта – то, что движет нами на протяжении всей жизни, дает надежду и жизненные силы. Когда мечта есть, есть и стремление, а когда мечта исполняется, мы переполняемся радостью и получаем свежую порцию сил. О том, у каких знаков зодиака исполнятся мечты в августе, читайте в этой статье.

Весы

Мечты Весов, кажется, должны быть очень одухотворенными, однако это не так. Мечтают Весы в основном о материальном, но таком, которое украшает бренное существование: красивая одежда, вкусная еда, комфортное жилье. Август принесет Весам исполнение всех желаний и даже больше: рядом окажется кто-то, кому будут небезразличны стремления вашей души. Залогом успеха будет поддержание доброй и нежной атмосферы в отношениях с вашим волшебником, и чем больше будут сиять ваши глаза, тем больше сил и возможностей будет на исполнение ваших мечтаний.

Водолей

Мечты Водолеев исполнятся в этом августе, и ключом к исполнению будет снижение ожиданий. Дело в том, что в последнее время Водолеи были слишком увлечены своими желаниями, что препятствовало их исполнению, но август внесет свои коррективы. Водолеи станут спокойнее и выдержаннее, они найдут удовольствие в настоящем моменте и их мечты станут реальностью в самый неожиданный момент. Мечты будут исполняться одна за другой, удивляя Водолеев каждый раз: о каких-то они и думать забыли, а тут такая радость! Август подарит Водолеям не только исполнение мечтаний, но и преподнесет отличный урок: стоит только отпустить, и твое к тебе обязательно придет.

Телец

Август принесет Тельцам осуществление всех самых потаенных надежд! Причем это будут самые настоящие мечты о высоком: кто-то получит работу, о которой можно было только мечтать, а кто-то встретит любовь всей жизни именно в этом августе. Правило, которому стоит придерживаться Тельцам: не стоит терять надежду и считать свои желания неосуществимыми – настанет время, и они обязательно сбудутся. Кстати, люди, которые окажутся рядом в августе, будут иметь прямое отношение к исполнению желаний Тельцов, так что будьте внимательны к тем, с кем сведет вас судьба в последнем месяце лета.

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