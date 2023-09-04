Какие знаки зодиака получат котлету денег в сентябре

Осень – начало той поры, когда после жаркого лета мы вдруг начинаем более трезво смотреть на жизнь.

Осень – начало той поры, когда после жаркого лета мы вдруг начинаем более трезво смотреть на жизнь. На смену романтике приходит рациональное мышление, нацеленное на поиск ресурса. А самым желанным ресурсом испокон веков для человека являются деньги. О том, какие знаки зодиака разбогатеют в сентябре, читайте в этой статье.

Козерог

Сентябрь принесет Козерогам новые возможности в сфере финансового роста. Подумайте, какие ваши идеи пылятся в сторонке, хотя их воплощение принесет вам много денег. Этот сентябрь станет для Козерогов важным периодом успеха, и только от вашей инициативности зависит, сумеете вы выжать максимум или нет. Звезды подсказывают, что неплохо было бы заручиться поддержкой самых близких людей – именно от них поступят надежные советы о том, куда пустить свою энергию, во что сложиться, а с чем не стоит связываться. А самой главное рекомендацией для Козерогов будет, пожалуй, напутствие о том, как важно быть собой – расслабиться и заняться тем, что по-настоящему увлекает. Именно тогда деньги польются рекой, вот увидите!

Телец

Тельцы обожают деньги, а деньги обожают Тельцов. И именно в этом сентябре случится самый красивый и щедрый роман между Тельцам и деньгами. Особенно легко они придут к тем Тельцам, которые занимаются творческим трудом, продажами или преподаванием, но и все остальные тоже получат свой приз. Чем более расслабленно вы будете чувствовать себя в сентябре, тем больше денег Вселенная выделит вам, так что озаботьтесь вопросами релаксации и получения наслаждения. Вспомните, как давно вы были на массаже, получали удовольствие от вкусное еды, наслаждались тишиной и покоем. Дайте себе то, что мечтаете получить от мира – и разбогатеете.

Рыбы

Сентябрь принесет Рыбам новые надежды, особенно в области материального роста. Откуда-то появятся новые предложения, которых вы, кажется, ждали всю жизнь. Не отказывайтесь от любопытных, но пугающих перспектив: рискуйте, вам воздастся! Чем больше смелости вы проявите в этом сентябре, тем больше денег вы получите от мира. Можно сказать, что Вселенная будет обменивать вашу храбрость на монеты, и только от вас зависит их количество. Надо сказать, что особую роль сыграют новые знакомства – отдельные люди покажут вам новые пути, пройдя которыми, вы получите доступ к несметным богатствам.

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