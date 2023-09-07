Под защитой высших сил: каким знакам зодиака будет везти весь сентябрь

Всем нам порой хочется почувствовать себя словно младенец в колыбели: все о тебе заботятся, ты в любви и безопасности.

Что ж, нормальное человеческое желание. О том, у каких знаков зодиака оно исполнится в сентябре, читайте в этой статье.

Близнецы

Представители знака Близнецов имеют беспокойную натуру, и они особенно нуждаются в покое и защите. В этом сентябре Близнецы почувствуют, что значит чувство безопасности. Обстоятельства сложатся таким образом, что вы сможете просто плыть по течение, будучи абсолютно защищенными от превратностей судьбы. Возможно, появятся люди, которые окажут вам неоценимую поддержку, на которую вы и не рассчитывали. А возможно, вы внутри себя ощутите опору, которой раньше не было (а может, вы просто не чувствовали ее). В любом случае, звезды советуют Близнецам принять все то, что плывет им в руки и расслабиться. Это будет очень легкий и спокойный сентябрь!

Овен

Овны привыкли всегда и все решать самостоятельно, но именно этот сентябрь покажет им, что рассчитывать можно не только на себя. Вокруг Овнов организуется такая атмосфера любви, принятия и поддержки, что поначалу им будет даже сложно поверить в это и расслабиться. Но пройдет немного времени и Овны адаптируются, вольются в поток и получат новый опыт проживания в безопасности, любви и заботе. Скорее всего, проводниками этих состояний станут люди, но некоторые Овны получат поддержку в виде материальных благ, которые подарят незабываемое чувство комфорта – именно то, чего так не хватает Овнам!

Водолей

Водолеи привыкли жить у Христа за пазухой, но в сентябре они ощутят полную внутреннюю гармонию. Дело в том, что обстоятельства сложатся таким образом, что Водолеям надо будет залечь на дно и восстановить душевные и физические силы, чтобы воплотить свои далеко идущие планы в жизнь. И именно в этом месяце такая возможность появится! Рядом окажутся только самые верные и заботливые люди, шансы будут поступать к Водолеям один за одним, главное – грамотно ими воспользоваться! Не конфликтуйте с людьми, берите от них то, что они могут вам дать, попробуйте в сентябре сонастроиться со своим центром желаний и вселенная обязательно поможет вам набраться сил и исполнить свои мечты! И все это будет с ощущением полной безопасности и растворения в заботе высших сил.

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