Знаки зодиака с худшим чувством юмора

Чувство юмора не дается с детства, его необходимо развивать.

Однако не все люди любопытны и достаточно эрудированы, чтобы смеяться над всеми шуткам. Кроме того, на чувство юмора влияет среднестатистическое настроение человека и его характер, а все это можно понять по знаку зодиака.

Рак

Люди, рожденные под знаком зодиака Рак, всегда принимают все близко к сердцу. Поэтому они часто не воспринимают шутки о себе, своих родственниках и друзьях – это кажется им обидным. Кроме того, они не следят за новостной повесткой, поэтому если вы собираетесь пошутить о последних новостях, эту шутку они тоже не смогут уловить. Если вы хотите развеселить Рака, то лучше сделайте ему комплимент. Так вы точно поднимете ему настроение.

Лев

Львы очень самокритичны и к себе, и к окружающим, поэтому любой юмор будет подвергаться сомнению. Чтобы заставить представителя этого знака зодиака засмеяться, вам нужно или слишком хорошо с ним дружить, или иметь общие интересы. Если это – ваш новый знакомый, то лучше подружиться с ним через серьезную светскую беседу. Уже потом можно переходить на юмор.

Рыбы

Рыбы – знак зодиака, который щедр только на негативные эмоции, поэтому юмор он воспринимает плохо. Шутить нужно только в том случае, если вас объединяют общие проблемы, так как это – ключевой триггер для Рыб. Никогда не шутите про их внешность и характер, иначе они очень сильно обидятся и не будут никогда с вами больше общаться. Подобный юмор – ключ к тому, чтобы потерять расположенность Рыб.

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