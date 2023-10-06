Жирно повезет: у каких знаков зодиака исполнятся все мечты в октябре

Мечты заставляют нас двигаться дальше.

Они дарят жизненную силу и вдохновение, и пока мы мечтаем, нас не сломить. О том, чьи мечты сбудутся в октябре, читайте в этой статье.

Дева

Мечты Дев обычно носят материалистичный характер. Но в этом октябре исполнится мечта, которая касается любви и отношений – и Девы будут счастливы, как никогда. Это будет что-то, во что Девы особенно никогда не верили, но на что втайне надеялись. Главное, что советуют звезды, – не отказываться от своего счастья только потому что оно покажется слишком уж сладким. Девы часто думают о себе как о неудачливых людях, которые не достойны чего-то самого лучшего. И Вселенная в октябре даст Девам возможность проработать этот свой комплекс, протянув им кое-что очень желанное и предложив просто принять это. Звезды также предостерегают Дев от намерения отработать такой подарок судьбы как исполнение своей мечты – просто примите его как данность.

Весы

Весы больше всего на свете мечтают о любви. Но будучи такими возвышенными личностями, они страдают от недостатка материального в своей жизни. Поэтому их мечты еще и о том, чтобы откуда-то у них просто брались бы деньги и кто-то бы просто окружал их заботой, а сами Весы смогли бы сконцентрироваться на том, что им больше всего нравится: на построении приятных отношений. В этом октябре все сложится таким образом, что мечта Весов осуществится и они будут окружены материальной заботой и смогут больше не переживать о деньгах. Будет это сделано руками их второй половинки или нет – неважно, главное, что Весы обретут успокоение, о котором они так долго мечтали.

Скорпион

Скорпионы мечтают о драме. Хотя и не всегда в этом признаются. Но в этом октябре драмы будет более чем достаточно, и Скорпионы будут невероятно счастливы, хотя окружению может показаться, что Скорпионы сошли с ума. Но когда это их интересовала стабильность и покой? Возможно, многие Скорпионы наконец решатся на путешествие, которое они всегда откладывали, а кто-то примет важное решение, которое будет казаться разрушающим (например, решение о разводе), но по факту будет исполнением мечты для Скорпиона. Можно сказать, что смыслом исполненной мечты для Скорпионов является чувство внутреннего очищения, даже если при этом нужно что-то сломать.

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