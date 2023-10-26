Девичья фамилия: какие знаки зодиака чаще всего разводятся

Подбор партнера по знаку зодиака помогает выбрать себе спутника, с которым будет совместим ваш характер.

Иногда по дню и месяцу рождения можно предположить, каким будет человек в отношениях. Если одни знаки зодиака выбирают себе вторую половину один раз и на всю жизнь, то другие постоянно меняют партнера из-за того, что не могут определиться. Во втором случае человек будет часто разводиться, и только вам решать, сможете ли вы построить с ним отношения.

Овен

Рожденным под знаком Овна тяжело находить себе вторую половину, которая согласится на их условия в отношениях. Дело в том, что Овны хотят быть главными всегда и во всем. Если их потенциальный партнер не готов к такому развитию событий, то отношения идут к разрыву.

Кроме того, Овны не сразу обозначают условия. Сначала они выглядят уступчивыми и услужливыми, но, когда отношения становятся серьезнее, открывают себя настоящих. Поэтому с ними разводятся чаще всего.

Телец

Для Тельцов их собственный комфорт стоит на первом месте. Они требуют от партнера, чтобы тот подстраивался под их жизнь. Первое время это может устраивать, ведь планы просто согласовывать и синхронизировать, но в бытовой рутине это становится невыполнимой задачей.

Когда человек, рожденный под знаком Тельца, начинает сближаться с партнером, случаются конфликты на бытовой почве. Наладить взаимоотношения в таком случае можно только одним способом – соглашаться с Тельцом и снисходительно относиться к его просьбам. Не все готовы на это пойти.

Близнецы

Это – самый нерешительный и непостоянный знак зодиака. Сегодня они купают в любви и заботе, а завтра закрываются в себе и не хотят разговаривать. Близнецам нужен человек, который готов ко всем перепадам настроения и будет это принимать. Если партнера это не устраивает, Близнецы не мелочатся – они рубят с плеча и одной ссорой могут завершить отношения.

Однако если партнер понимает представителя этого знака и принимает его перепады настроения, то брак становится счастливым для обеих сторон.

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