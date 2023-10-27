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Деньги польются рекой: какие знаки зодиака разбогатеют в ноябре

27 октября 2023ЗодиакМарианна Басс

Богатство – это то, о чем мечтает каждый. О том, представители каких знаков зодиака существенно повысят свое материальное благосостояние в ноябре, читайте в этой статье.

Деньги польются рекой: какие знаки зодиака разбогатеют в ноябре
Фото: Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит"

Козерог

Козероги – люди трудолюбивые и честные, а еще они очень любят все материальное. Дело в том, что материальное для них – выражение их внутренней самооценки, и именно в этом ноябре Козероги смогут похвастаться богатством. Неважно, как придут деньги: они будут очень долгожданными и вполне заслуженными. Звезды советуют Козерогам вложиться в свой внешний вид и здоровье: оплатите стоматолога и массажиста, купите самые красивые и качественные вещи, к которым давно присматривались. Именно вложение в себя поспособствует тому, чтобы ваше богатство преумножилось – а Козерогам очень важно не потерять свои деньги, а еще и заработать на них.

Рыбы

Рыбы всегда готовы получить помощь, особенно материальную, но в этом ноябре внезапно свалившееся на Рыб богатство будет вполне заслуженным. Ваши прошлые действия получат высокую оценку со стороны тех, кто обладает большими ресурсами – и награда не заставит себя ждать. Постарайтесь разумно воспользоваться деньгами, подумайте о том, что вам нужно приобрести в первую очередь. Не спускайте деньги на близких и друзей (исключением будут только дети), подумайте о собственном удовольствии и собственных нуждах. Если вы всегда только и делали, что отдавали себя тем, кто не отплачивает вам той же монетой, то сейчас самое время научиться держать свой ресурс при себе.

Водолей

Водолеи – самые необычные представители зодиака. И деньги приходят к ним необычным образом. Например, в этом ноябре звезды обещают внезапную прибыль от проекта, о котором вы, Водолеи, давно забыли. Но все ваши идеи рано или поздно выстреливают, и внезапное богатство, которое вот-вот свалится вам на голову – лучшее тому доказательство. Звезды советуют Водолеям потратить деньги на то, что в будущем принесет гораздо больше денег и удовольствия – на ваши новые проекты. Подумайте, что вы задумывали, но не могли реализовывать по причине нехватки средств – и смело действуйте! Кстати, проект будет еще успешнее, если вы привлечете своих единомышленников.

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