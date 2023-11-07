Знаки зодиака, словам которых можно верить

В основе любых отношений, как дружеских, так и партнерских, лежит доверие.

А на жизненном пути очень сложно встретить человека, на которого можно слепо положиться. Чтобы понять, кому можно доверять, а кому нет, лучше обратиться к астрологии.

Представители некоторых знаков зодиака никогда не раскроют ваших секретов.

Рак

Раков принято считать отличными психологами, поэтому они не только вас выслушают, но и помогут дельным советом. Им запросто можно доверить свою тайну, поскольку даже в том случае, если вы прекратите с ними общение, представители этого созвездия все равно сохранят секрет.

Лев

Львы хорошо хранят тайны лишь по той причине, что забывают о них спустя всего пару минут, как им доверились. Дело в том, что, как известно, представители этого знака зодиака сконцентрированы только на своем внутреннем мире, поэтому для них важнее их секреты и проблемы.

Козерог

Не пытайтесь у Козерогов выведать секреты, они вам все равно ничего не скажут даже под страхом собственной смерти. Однако у этого знака зодиака все же есть слабое место. Они могут воспользоваться доверенной им тайной только в том случае, если она поможет им добиться успеха.

Рыбы

Представители этого созвездия также отлично умеют хранить секреты. Однако, если вы решите им доверить тайну, то необходимо несколько раз попросить никому и ничего не рассказывать. Ведь если Рыб об этом не предупредить, то уже на следующий день все обо всем будут знать.

Читайте также: