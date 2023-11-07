Знаки зодиака, словам которых можно верить

А на жизненном пути очень сложно встретить человека, на которого можно слепо положиться. Чтобы понять, кому можно доверять, а кому нет, лучше обратиться к астрологии.
Представители некоторых знаков зодиака никогда не раскроют ваших секретов.
Рак
Лев
Козерог
Не пытайтесь у Козерогов выведать секреты, они вам все равно ничего не скажут даже под страхом собственной смерти. Однако у этого знака зодиака все же есть слабое место. Они могут воспользоваться доверенной им тайной только в том случае, если она поможет им добиться успеха.
Рыбы
Представители этого созвездия также отлично умеют хранить секреты. Однако, если вы решите им доверить тайну, то необходимо несколько раз попросить никому и ничего не рассказывать. Ведь если Рыб об этом не предупредить, то уже на следующий день все обо всем будут знать.
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