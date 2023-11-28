Какое домашнее растение наполняет энергией каждый знак зодиака

Комнатные растения обладают сильным биополем, способным воздействовать на человека. Выбирая определенное растение, хорошо учитывать его взаимодействие со знаками зодиака.

В легендарном фильме Люка Бессона «Леон» с Жаном Рено и Натали Портман цветок (сорт аглаонема) был единственным другом Леона до появления Матильды. Профессиональный киллер нежно и бережно ухаживал за цветком: «Это мой друг, всегда в хорошем настроении, не задает вопросов, еще он, как я, без корней». Вообще этот цветок-кинозвезда не только украшает помещение, но и насыщает воздух аэроионами, которые повышают работоспособность человека, помогают преодолеть стресс, сохраняют спокойствие и чувство оптимизма.

Комнатные растения обладают сильным биополем, способным воздействовать на человека. Они чутко улавливают изменения энергетических потоков, гармонизируют пространство в доме, улучшают самочувствие его обитателей. Комнатные растения минимизируют вредное воздействие бытовой техники, очищая пространство вокруг себя, и создают атмосферу комфорта. Учитывая тот факт, что все комнатные растения – носители энергии, необходимо внимательно выбирать зеленых жителей, ведь от этого зависит настроение и самочувствие. Считается, что меланхоликам и флегматикам стоит приобретать растения с яркими красными, оранжевыми или желтыми цветами и листьями темных тонов. Холерикам и сангвиникам – с цветами голубых, фиолетовых, белых тонов и со светло-зелеными листьями. Выбирая определенное растение, хорошо учитывать его взаимодействие со знаками зодиака:

Овнам подходят цветы с узкими и длинными листьями, которые помогут людям этого знака обрести уверенность и внутреннюю гармонию. Овны по своей натуре не любят трепетно ухаживать за растениями, поэтому и цветы им нужны некапризные и неприхотливые, такие, как герань, азалия, карликовый гранат, молочай, бегония королевская.

Тельцам помогают улучшить свое самочувствие и тем самым очистить свою энергетику низкие цветущие растения. Люди этого знака ценят красоту и эстетику, они творческие и заботливые. Ухаживание за цветами может стать их увлечением. Поэтому Тельцам можно приобретать капризные и требовательные комнатные растения. Но обязательно яркие и цветущие. Например: гиацинт, фиалка, вереск, бегония, каланхоэ, цикламен персидский, мирт, а также герань.

Близнецам обострят умственные способности кактусы. Также представители этого знака любят цветы, особенно когда те распускают свои бутоны. Лучшим выбором для людей этого знака станут красивые и легкие в уходе за собой комнатные растения. Неплохой выбор – маранта и аспарагус. У маранты яркая окраска, и этим она хорошо поднимает настроение, а аспарагус очень нежный и неприхотливый цветок.

Ракам помогут сохранять физическое и душевное здоровье растения с мясистыми листьями. Стихия этого знака – вода, и поэтому растения должны быть с толстыми стеблями и нуждаться в регулярном поливе. Рак любит «семейные» растения, те, которые плодятся пучками или кустами: аглаонема, бегония Мэсона, алоэ, каланхоэ, агава американская, цикламен, фикусы, колумнея (самое требовательное в своем уходе растение).

Львам будет способствовать успех с растениями с крупными цветами и листьями. Лев всегда выбирает яркие красивые растения с оригинальными соцветиями, как правило, это редкие, светолюбивые цветы, которыми их хозяин должен всегда гордиться. Льву важно, чтобы его выбором восхищались. Льву подойдут: камелия японская, мимоза стыдливая, царская пеларгония, пальма, которая часто становится любимым домашним растением.

Деву освободят от излишней сосредоточенности на каждодневных заботах растения с прозрачной листвой. В цветах эти люди больше ценят не эстетику и красоту, а то, как они будут смотреться в интерьере. Девам подходят: хлорофитум, сингониум, драцена, циссус, босаи. С этими растениями у себя в квартире Дева чувствует себя намного комфортнее и уютнее.

Весам лучше всего подойдут растения со стройными стеблями, которые помогут им сохранять внутреннее равновесие. Весам нужно покупать редкие и изысканные растения, которые цветут оригинальными соцветиями и плодами: хризантема, орхидея, роза, азалия, стручковый перец, ананас, гибискус, лилия и декабрист.

Скорпиона защитят растения с колючим стволом или ветками, а красивые бутоны цветов смягчат его нрав. Скорпионам импонируют красивые снаружи растения. Это могут быть кактусы, алоэ, горноколосник колючий, пизония, крестовник.

Стрельца сделают счастливым плодоносящие растения. Цветы должны быть красивые и радовать не только самого Стрельца, но и его домашнее окружение. Стрельцу подходят кустообразные растения, такие, как лилия, орхидея, гербера, бегония, гибискус, драцена, фикус и цветы азалии.

Козерог не очень любит цветы, его дух поддержат стройные растения строгих форм. Так как Козероги не стремятся ухаживать за растениями, то им подойдут медленно растущие цветы и не сильно привередливые: ардизия, панданус, аглаонема, драцена душистая, фикус.

Водолею надо обратить внимание на растения с опущенными листьями – они успокоят его пыл. На цветы у Водолея не хватает терпения и время. Водолею подходят луковичные растения: фуксия, колумнея, папоротник, драцена.

Рыбам подходят любые растения, кроме пальм и хвойных деревьев. Рыбы творческие личности, имеют превосходный вкус и готовы с удовольствием ухаживать за своими растениями Им импонируют: орхидея, фикус, папоротник, циперус.

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