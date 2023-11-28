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Какое домашнее растение наполняет энергией каждый знак зодиака

28 ноября 2023ЗодиакМарианна Басс

Комнатные растения обладают сильным биополем, способным воздействовать на человека. Выбирая определенное растение, хорошо учитывать его взаимодействие со знаками зодиака.

Какое домашнее растение наполняет энергией каждый знак зодиака
Фото: Image by senivpetro on Freepik

В легендарном фильме Люка Бессона «Леон» с Жаном Рено и Натали Портман цветок (сорт аглаонема) был единственным другом Леона до появления Матильды. Профессиональный киллер нежно и бережно ухаживал за цветком: «Это мой друг, всегда в хорошем настроении, не задает вопросов, еще он, как я, без корней». Вообще этот цветок-кинозвезда не только украшает помещение, но и насыщает воздух аэроионами, которые повышают работоспособность человека, помогают преодолеть стресс, сохраняют спокойствие и чувство оптимизма.

Комнатные растения обладают сильным биополем, способным воздействовать на человека. Они чутко улавливают изменения энергетических потоков, гармонизируют пространство в доме, улучшают самочувствие его обитателей. Комнатные растения минимизируют вредное воздействие бытовой техники, очищая пространство вокруг себя, и создают атмосферу комфорта. Учитывая тот факт, что все комнатные растения – носители энергии, необходимо внимательно выбирать зеленых жителей, ведь от этого зависит настроение и самочувствие. Считается, что меланхоликам и флегматикам стоит приобретать растения с яркими красными, оранжевыми или желтыми цветами и листьями темных тонов. Холерикам и сангвиникам – с цветами голубых, фиолетовых, белых тонов и со светло-зелеными листьями. Выбирая определенное растение, хорошо учитывать его взаимодействие со знаками зодиака:

Овнам подходят цветы с узкими и длинными листьями, которые помогут людям этого знака обрести уверенность и внутреннюю гармонию. Овны по своей натуре не любят трепетно ухаживать за растениями, поэтому и цветы им нужны некапризные и неприхотливые, такие, как герань, азалия, карликовый гранат, молочай, бегония королевская.
Тельцам помогают улучшить свое самочувствие и тем самым очистить свою энергетику низкие цветущие растения. Люди этого знака ценят красоту и эстетику, они творческие и заботливые. Ухаживание за цветами может стать их увлечением. Поэтому Тельцам можно приобретать капризные и требовательные комнатные растения. Но обязательно яркие и цветущие. Например: гиацинт, фиалка, вереск, бегония, каланхоэ, цикламен персидский, мирт, а также герань.
Близнецам обострят умственные способности кактусы. Также представители этого знака любят цветы, особенно когда те распускают свои бутоны. Лучшим выбором для людей этого знака станут красивые и легкие в уходе за собой комнатные растения. Неплохой выбор – маранта и аспарагус. У маранты яркая окраска, и этим она хорошо поднимает настроение, а аспарагус очень нежный и неприхотливый цветок.
Ракам помогут сохранять физическое и душевное здоровье растения с мясистыми листьями. Стихия этого знака – вода, и поэтому растения должны быть с толстыми стеблями и нуждаться в регулярном поливе. Рак любит «семейные» растения, те, которые плодятся пучками или кустами: аглаонема, бегония Мэсона, алоэ, каланхоэ, агава американская, цикламен, фикусы, колумнея (самое требовательное в своем уходе растение).
Львам будет способствовать успех с растениями с крупными цветами и листьями. Лев всегда выбирает яркие красивые растения с оригинальными соцветиями, как правило, это редкие, светолюбивые цветы, которыми их хозяин должен всегда гордиться. Льву важно, чтобы его выбором восхищались. Льву подойдут: камелия японская, мимоза стыдливая, царская пеларгония, пальма, которая часто становится любимым домашним растением.
Деву освободят от излишней сосредоточенности на каждодневных заботах растения с прозрачной листвой. В цветах эти люди больше ценят не эстетику и красоту, а то, как они будут смотреться в интерьере. Девам подходят: хлорофитум, сингониум, драцена, циссус, босаи. С этими растениями у себя в квартире Дева чувствует себя намного комфортнее и уютнее.
Весам лучше всего подойдут растения со стройными стеблями, которые помогут им сохранять внутреннее равновесие. Весам нужно покупать редкие и изысканные растения, которые цветут оригинальными соцветиями и плодами: хризантема, орхидея, роза, азалия, стручковый перец, ананас, гибискус, лилия и декабрист.
Скорпиона защитят растения с колючим стволом или ветками, а красивые бутоны цветов смягчат его нрав. Скорпионам импонируют красивые снаружи растения. Это могут быть кактусы, алоэ, горноколосник колючий, пизония, крестовник.
Стрельца сделают счастливым плодоносящие растения. Цветы должны быть красивые и радовать не только самого Стрельца, но и его домашнее окружение. Стрельцу подходят кустообразные растения, такие, как лилия, орхидея, гербера, бегония, гибискус, драцена, фикус и цветы азалии.
Козерог не очень любит цветы, его дух поддержат стройные растения строгих форм. Так как Козероги не стремятся ухаживать за растениями, то им подойдут медленно растущие цветы и не сильно привередливые: ардизия, панданус, аглаонема, драцена душистая, фикус.
Водолею надо обратить внимание на растения с опущенными листьями – они успокоят его пыл. На цветы у Водолея не хватает терпения и время. Водолею подходят луковичные растения: фуксия, колумнея, папоротник, драцена.
Рыбам подходят любые растения, кроме пальм и хвойных деревьев. Рыбы творческие личности, имеют превосходный вкус и готовы с удовольствием ухаживать за своими растениями Им импонируют: орхидея, фикус, папоротник, циперус.

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