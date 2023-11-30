Какие знаки зодиака встретят свой идеал в декабре

Любовь – то, чего мы все ищем, особенно под Новый год. Хочется любить и быть любимыми, когда наступает новая эпоха, начинается новая жизнь.

Любовь – то, чего мы все ищем, особенно под Новый год. Хочется любить и быть любимыми, когда наступает новая эпоха, начинается новая жизнь. О том, какие знаки зодиака встретят любовь в декабре, читайте в этой статье.

Овен

Овны как никто заслужили свою порцию большой и светлой любви в этом декабре! Вселенная подарит Овнам самую приятную встречу и еще более приятное продолжение встречи. Будет все: и близкое общение, и долгожданные сюрпризы, и даже исполнение какой-то заветной мечты. Звезды советуют не спешить, даже если покажется, что это любовь всей жизни и не стоит медлить – присматривайтесь к возлюбленному, давайте время себе и ему на то, чтобы растянуть удовольствие. Не запрещайте ничего своему новому партнеру, постарайтесь не давить и расслабиться в этом новом опыте.

Близнецы

Близнецы окунутся в атмосферу любви и полного принятия в этом декабре. Многие даже решат, что это такой новогодний подарок – отношения, о которых они всегда мечтали. Вы будете не только много разговаривать с вашим новым партнером (этого у Близнецов всегда предостаточно), но и – что самое ценное – много молчать. И это молчание не будет вымученным, тяжелым и скучным – вы наконец насладитесь временем, проведенным с любимым человеком и без слов. На замену им придут сладкие объятия и нежные поцелуи.

Скорпион

Новая история любви случится со Скорпионами уже в начале этого декабря. Все будет традиционно драматично: встреча произойдет при странных обстоятельствах, объект любви будет долго добиваться вашего внимания, и в конце концов вами овладеет любопытство. Ну и потом – как всегда. Скорпионы внезапно влюбятся и будут избегать объект своего обожания, в надежде все-таки столкнуться взглядами (и не только) и дать волю чувствам. Любовь Скорпионов будет драматичной и яркой – и пусть кому-то она покажется слишком насыщенной, для самих Скорпионов – в самый раз. Что-то пресное им не интересно!

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