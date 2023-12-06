Идеальный стиль: какой интерьер подходит каждому знаку зодиака

Надя Кармин, основатель дизайнерской студии Carmine Home, утверждает, что, учитывая астрологический архетип, возможно создать пространство, которое гармонично соответствует личности и предпочтениям его владельца.
Выбор стиля интерьера напрямую зависит от характера и личности человека, который будет в нем жить. Если учитывать особенности каждого знака зодиака, то можно создать уникальный и гармоничный дизайн по гороскопу.
Овен
По гороскопу Овнам рекомендуется внести в дизайн помещения теплые тона, такие как алый и солнечный. Акцентируйте внимание на металлических декорациях, включающих элементы из железа или бронзы.
Телец
Для людей под знаком Тельца центральное место в оформлении занимают темы умиротворения и комфорта.Обогащение интерьера мягкими и уютными аксессуарами, такими как плюшевые ковры или портьеры из шелка, создаст ощущение нежности и спокойствия.
Близнецы
Рак
По гороскопу Раки предпочитают окружать себя мягкими оттенками – пастельно-голубым, розовым или цветом лаванды. Включение в интерьер элементов, напоминающих о природе, например, домашних растений или небольших водных источников, поможет Ракам достичь чувства согласия и покоя в их жилище.
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Предпочтение Скорпионов по гороскопу отдаётся насыщенным оттенкам, включая темно-синий, бордовый или элегантный чёрный. Для добавления неповторимости в атмосферу выбираются акценты из необычных материалов, вроде массива редких пород дерева или натуральной кожи.
Стрелец
Предпочтение Стрельцов отдается солнечному желтому, огненному красному или теплому оранжевому. Обстановка должна быть украшена предметами из органических материалов, включая бамбук или джут.
Козерог
Водолей
Нестандартная мебель, объединяющая в себе удобство и функциональность, в сочетании с декоративными элементами, бросающимися в глаза своей эксцентричностью, помогут создать в пространстве Водолеев особенную атмосферу.
Рыбы
В пространстве Рыб царит благодать и тишина, подчеркнутые мягкими тонами: лазурью, лиловым, бледно-розовым и чистым белым. По гороскопу для этого знака зодиака добавление элементов, напоминающих о природе, таких как зелёные растения или живописные аквариумы, поможет усилить ощущение единения с природой и визуально подчеркнуть их стремление к гармонии.
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