У каких знаков зодиака исполнятся мечты в декабре

Мечта – то, чего нам не хватает, когда мы ощущаем себя недостаточно мотивированными.

Все, что нужно для того, чтобы снова наполниться энергией – страстно захотеть получить что-то желанное или достичь чего-то. А уж когда мечта исполняется, мы получаем такой заряд бодрости, что жить становится легче и веселее. О том, какие знаки зодиака смогут исполнить свои мечты в декабре, читайте в этой статье.

Водолей

Водолеи всегда мечтают по-крупному, но все их мечтания оторваны от действительности. Так как Водолеи – представители знака воздуха, больше всего они хотят воплотить в жизнь свои таланты, и в этом декабре одно из таких желаний обязательно сбудется. Вселенная советует Водолеям заняться творчеством или подготовиться к тому, чтобы заняться творчеством (купите все необходимое, сходите на выставку, концерт, чтобы вдохновиться) и следите за тем, какие подарки будет преподносить вам жизнь. К концу декабря Водолеи найдут себя за мольбертом, играя на фортепиано или распевая любимые песни профессиональным вокалом – как бы то ни было, каждый Водолей воплотит свою мечту детства и станет настоящим артистом!

Стрелец

Мечты Стрельцов всегда глобальны. Стрелец управляется планетой Юпитер, а это самая большая планета, поэтому мыслят и желают Стрельцы масштабно. В этом декабре сбудется одна такая глобальная мечта Стрельцов, и они станут беспредельно счастливы. Главное – поделиться своим счастьем с теми, кто помогал Стрельцам построить путь к мечте (а Стрельцам всегда помогают все, кто оказывается рядом), не тратить сразу все силы на празднование, а наметить следующий шаг-мечту. Надо еще сказать, что после воплощения мечты в реальность Стрельцам обязательно надо отдохнуть, хоть они и не считают, что нуждаются в восстановлении.

Рак

Раки приблизятся к своей мечте о тихой семейной жизни в этом декабре. Возможно, это будет связано с новой многообещающей встречей, или изменением отношений внутри существующей пары, а еще может быть кто-то из Раков купит наконец дом или какой-то другой символ семейного счастья. В любом случае, декабрь будет сказочным и уютным, он будет посвящен исполнению желаний, которые Раки носят под сердцем всю свою жизнь. Все, о чем мечтают Раки – это любовь и семейное счастье, здоровье членов своей семьи и рождение детей.

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