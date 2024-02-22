Что знаки зодиака любят в сексе

У каждого человека есть свои сексуальные предпочтения. И самый простой способ узнать о них – спросить прямо.

Однако если вы не готовы говорить на откровенные темы или хотите удивить партнера, то достаточно знать лишь знак зодиака.

Овен

Чаще всего Овнов привлекает красивый и ухоженный внешний вид, интеллект и даже статусность. Представителям созвездия важно влюбиться и испытывать влечение к партнеру, и только тогда они смогут по-настоящему проявить себя в постели. Также этот знак зодиака очень любит эксперименты, однако для них ему необходимо набраться храбрости, и чаще всего при помощи алкоголя.

Телец

А вот Тельцы любят, когда им позволяют доминировать. Представителям этого знака зодиака нравятся медленные и нежные поцелуи и никогда не потерпят отказа. Они также часто прибегают к экспериментам и постоянно находятся в поисках нечто нового. Тельцам подойдет партнер, который поддержит его самые безумные идеи, например, секс на воздушном шаре.

Близнецы

Для Близнецов продолжительные прелюдия являются неотъемлемой частью в постели. Они также любят эротические игры и самые экзотические эксперименты. Рожденные под этим знаком зодиака никогда не позволят партнеру доминировать, им важно чувствовать себя главными и желанными в сексе.

Рак

Раки верят в идеальную любовь, поэтому ищут партнера, который будет с ног до головы одаривать их комплиментами, проявлять любовь и заботу даже спустя долгие годы. Во время первой близости этот знак зодиака чаще ведет себя достаточно скованно, однако со временем их стеснительность уходит и даже могут проявлять некоторую агрессивность в постели.

Лев

Львы всегда безупречны, поэтому и хотят, чтобы партнер им соответствовал. Несмотря на свою напыщенность, представители этого знака зодиака очень ласковы в постели. Они любят исключительно удобные позы, хорошее освещение и когда делают комплименты их формам. Но руководство процессом зачастую доверяют партнеру.

Дева

Мужчинам и женщинам этого знака зодиака нравится нестандартный подход в сексе. Они всегда стараются подарить партнеру максимум ярких эмоций, ощущений и наслаждения. При этом Девы никогда не спят «с кем попало». Все самое интересное они продемонстрируют исключительно тому, кого по-настоящему полюбят.

Весы

Представители этого знака зодиака любят предварительные ласки, им хочется изучить каждый сантиметр тела своего партнера. При этом они хотят получить столько же внимания в ответ. Также Весы любят, чтобы секс был не просто хорошим, но и красивым, поэтому они очень внимательно относятся к выбору нижнего и постельного белья.

Скорпион

Скорпионы же получают наибольшее удовольствие от того, когда видят, насколько удовлетворен их партнер. Также представители этого созвездия любят устраивать обмен эротическими фото и сообщениями. Кроме этого, секс со Скорпионами всегда разнообразный, они никогда не повторяются и всегда привносят в половую жизнь что-то новое.

Стрелец

Несмотря на то, что Стрельцы не откажут партнеру в экспериментах, представители этого знака зодиака больше предпочитают классический секс. Они не любят долгие прелюдия, им важно, чтобы все началось быстро и закончилось полным удовлетворением. Также Стрельцы не могут терпеть проявления агрессии в постели, им необходима любовь и ласка.

Козерог

Козероги не ограничивают себя в фантазии, поэтому воплощают в жизнь даже самые необычные желания. Они неугомонны, поэтому после первого полового акта последует второй, а затем и третий. Больше всего представителей этого знака зодиака заводит дискомфорт и подчинение партнера.

Водолей

Рожденные под этим созвездием стремятся к совершенству в сексе, поэтому иногда даже прибегают к соответствующей литературе. Однако на деле Водолеи больше теоретики, чем практики. И только в долгих отношениях представители знака зодиака показывают все, чему учились все это время. Кроме этого, Водолеям важнее, чтобы их хотели заполучить не в физическом плане, а ментальном.

Рыбы

Для Рыб каждый половой акт приравнивается к экзамену. Им важно удовлетворить партнера, несмотря на собственные желания и возможный дискомфорт. И только если им удастся этого сделать, они смогут расслабиться, чтобы самому получить наслаждение. Также Рыбы больше любят подчиняться, нежели доминировать.

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