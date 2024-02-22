Что знаки зодиака любят в сексе

Однако если вы не готовы говорить на откровенные темы или хотите удивить партнера, то достаточно знать лишь знак зодиака.
Овен
Чаще всего Овнов привлекает красивый и ухоженный внешний вид, интеллект и даже статусность. Представителям созвездия важно влюбиться и испытывать влечение к партнеру, и только тогда они смогут по-настоящему проявить себя в постели. Также этот знак зодиака очень любит эксперименты, однако для них ему необходимо набраться храбрости, и чаще всего при помощи алкоголя.
Телец
А вот Тельцы любят, когда им позволяют доминировать. Представителям этого знака зодиака нравятся медленные и нежные поцелуи и никогда не потерпят отказа. Они также часто прибегают к экспериментам и постоянно находятся в поисках нечто нового. Тельцам подойдет партнер, который поддержит его самые безумные идеи, например, секс на воздушном шаре.
Близнецы
Для Близнецов продолжительные прелюдия являются неотъемлемой частью в постели. Они также любят эротические игры и самые экзотические эксперименты. Рожденные под этим знаком зодиака никогда не позволят партнеру доминировать, им важно чувствовать себя главными и желанными в сексе.
Рак
Лев
Дева
Мужчинам и женщинам этого знака зодиака нравится нестандартный подход в сексе. Они всегда стараются подарить партнеру максимум ярких эмоций, ощущений и наслаждения. При этом Девы никогда не спят «с кем попало». Все самое интересное они продемонстрируют исключительно тому, кого по-настоящему полюбят.
Весы
Представители этого знака зодиака любят предварительные ласки, им хочется изучить каждый сантиметр тела своего партнера. При этом они хотят получить столько же внимания в ответ. Также Весы любят, чтобы секс был не просто хорошим, но и красивым, поэтому они очень внимательно относятся к выбору нижнего и постельного белья.
Скорпион
Стрелец
Несмотря на то, что Стрельцы не откажут партнеру в экспериментах, представители этого знака зодиака больше предпочитают классический секс. Они не любят долгие прелюдия, им важно, чтобы все началось быстро и закончилось полным удовлетворением. Также Стрельцы не могут терпеть проявления агрессии в постели, им необходима любовь и ласка.
Козерог
Водолей
Рожденные под этим созвездием стремятся к совершенству в сексе, поэтому иногда даже прибегают к соответствующей литературе. Однако на деле Водолеи больше теоретики, чем практики. И только в долгих отношениях представители знака зодиака показывают все, чему учились все это время. Кроме этого, Водолеям важнее, чтобы их хотели заполучить не в физическом плане, а ментальном.
Рыбы
Для Рыб каждый половой акт приравнивается к экзамену. Им важно удовлетворить партнера, несмотря на собственные желания и возможный дискомфорт. И только если им удастся этого сделать, они смогут расслабиться, чтобы самому получить наслаждение. Также Рыбы больше любят подчиняться, нежели доминировать.
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