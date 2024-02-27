Эрогенные зоны знаков зодиака

А знак зодиака может подсказать, какие зоны тела любимого человека являются наиболее чувствительными к ласкам.
Овен
Представители этого созвездия не любят долгие прелюдия. Однако Овны все же получают большое удовольствие от массажа. Говоря о женщинах этого знака зодиака, то им нравится, когда проводят руками по волосам и спине. Мужчины же предпочитают ласку мочек ушей.
Телец
Близнецы
Рожденным под этим знаком зодиака, нравится, когда уделяют внимание кончикам их пальцев. Также Близнецы любят нежные прикосновения и поцелуи в зоне запястий и плеч.
Рак
Лев
Этот знак зодиака, как и практически все представители кошачьих, любят нежные поглаживания, прикосновения и продолжительные массажи. После проявления такой теплоты, Львы обязательно проявят свою благодарность.
Дева
Поскольку представители этого знака зодиака склонны к контролю, им редко нравится импровизация в ласках со стороны партнера. Однако если уделить особое внимание на зону живота, то Девы это точно оценят. Также они любят, когда проявляют ласку к их коленям и локтям.
Весы
Скорпион
А вот Скорпионам для возбуждения достаточно лишь одного взгляда или комплимента. А когда дело доходит до интимной близости, то мужчины и женщины этого знака зодиака любят поглаживания по ребрам.
Стрелец
Наибольшее удовольствие Стрельцам приносит массаж головы. Представители этого знака зодиака также любят романтическую атмосферу, поэтому лучше всего делать это в ванне при свечах.
Козерог
Для Козерогов также важно создать романтическую атмосферу, а именно приготовить ужин, включить приятную музыку, сделать эротический массаж и приступить к продолжительным ласкам. В отношении женщин, важно уделить особое внимание их коленям, а мужчины-Козероги реагируют на прикосновения и поцелуи в области груди.
Водолей
Мужчины и женщины этого знака зодиака не могут устоять перед прикосновениями. Но больше всего Водолеям приносит удовольствие, когда им делают массаж стоп, икр и щиколоток.
Рыбы
Для представительниц этого созвездия особенную важность представляют ласки в области поясницы. А вот мужчины-Рыбы испытывают возбуждение от нежных прикосновений и поцелуев на шее.
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