Как найти подход к начальникам разного знака зодиака

Разные знаки зодиака ведут себя на работе по-разному, поэтому предугадать их поведение невозможно. Узнайте дату рождения своего начальника и постройте новую стратегию по налаживанию контактов.
Овен
Телец
Руководители Тельцы прямолинейны и справедливы, о них чаще всего отзываются как о хороших руководителях. Если он вас похвалил, не ищите скрытый подтекст – вы действительно нравитесь начальнику. Важно не пользоваться добродушием Тельца и всегда исправлять свои предыдущие ошибки. Никогда не затевайте жаркие споры, лучше спокойно и рассудительно обсудить проблему. Не делайте резких движений, не устраивайте скандалов и делайте упор на взаимоуважение.
Близнецы
Предсказать настроение этого начальника крайне трудно, так как он часто меняет свои убеждения и решения. Важно подстроиться под этот формат работы и не удивляться тому, что задачи становятся неактуальными спустя час после постановки. Близнецы – суетливые лидеры и не любят монотонную работу. Принимайте все новшества, но не забывайте проявлять инициативу. Это точно понравится Близнецам.
Рак
Эти люди очень строги к своим подчиненным, но всегда справедливы. Если Рак видит усердную работу, он не станет скупиться на похвалу. Доверие такого руководителя очень просто заслужить, но не стоит использовать в корыстных целях. Если вы будете просто хорошо делать свою работу, начальник будет вам рад. Если вы будете трудолюбивы, то с большой вероятностью получите повышение, поэтому выбирайте ту стратегию, которая будет вам по душе.
Лев
Начальники-Львы очень любят доминировать и показывать свою власть, поэтому работа с ними может быть напряженной. С таким руководителем важно быть уверенным в себе и своих силах, тогда лидер будет вас поддерживать. Наладьте удобную коммуникацию и обговорите комфортные правила общения заранее. Не поддавайтесь на провокации – руководители-Львы могут устраивать внеплановые проверки своим подчиненным, поэтому будьте готовы в любой момент показать свои компетенции.
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Среди Стрельцов очень много доверчивых начальников. Они приходят в команду и ожидают открытого диалога о проблемах и взаимопонимании. Стрельцы демократичны и дают полную свободу для творчества, но для этого им важно понимать мотивацию и профессионализм сотрудника. Старайтесь ничего не утаивать, предлагайте новые идеи, будьте инициативны и применяйте навыки из разных областей.
Козерог
Люди, рожденные под этим знаком зодиака, держат все под контролем. Это требовательные начальники, которые любят и умеют управлять людьми. Главное при взаимодействии с руководителем-Козерогом – проявление профессионализма и трудолюбия. Если найти подход к начальнику, он будет заботиться о подчиненных, как о семье. Важно проявлять инициативу и решать все поставленные задачи.
Водолей
Начальники-Водолеи – доброжелательные, демократичные и приятные в общении люди. Они всегда выслушают и поддержат сотрудника, который обратился за помощью. Водолеи доверяют подчиненным, поэтому не стоит использовать их в корыстных целях. Если вы будете честно и ответственно выполнять свою работу, то сможете заслужить похвалу и дополнительную мотивацию в виде премий и повышения.
Рыбы
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