Как найти подход к начальникам разного знака зодиака

Если на работе у вас есть разногласия с руководителем, возможно, вам стоит изменить подход.

Разные знаки зодиака ведут себя на работе по-разному, поэтому предугадать их поведение невозможно. Узнайте дату рождения своего начальника и постройте новую стратегию по налаживанию контактов.

Овен

Овны – самые импульсивные и требовательные руководители. Им нужно все прямо сейчас и срочно. Они не любят медленный темп и людей, которые долго выполняют одну задачу. Чтобы понравиться начальнику-Овну, всегда быстро и четко отвечайте на вопросы и будьте уверены в себе. Даже если у вас что-то не готово, то говорите четкие дедлайны и соблюдайте их – так вы повысите свой авторитет.

Телец

Руководители Тельцы прямолинейны и справедливы, о них чаще всего отзываются как о хороших руководителях. Если он вас похвалил, не ищите скрытый подтекст – вы действительно нравитесь начальнику. Важно не пользоваться добродушием Тельца и всегда исправлять свои предыдущие ошибки. Никогда не затевайте жаркие споры, лучше спокойно и рассудительно обсудить проблему. Не делайте резких движений, не устраивайте скандалов и делайте упор на взаимоуважение.

Близнецы

Предсказать настроение этого начальника крайне трудно, так как он часто меняет свои убеждения и решения. Важно подстроиться под этот формат работы и не удивляться тому, что задачи становятся неактуальными спустя час после постановки. Близнецы – суетливые лидеры и не любят монотонную работу. Принимайте все новшества, но не забывайте проявлять инициативу. Это точно понравится Близнецам.

Рак

Эти люди очень строги к своим подчиненным, но всегда справедливы. Если Рак видит усердную работу, он не станет скупиться на похвалу. Доверие такого руководителя очень просто заслужить, но не стоит использовать в корыстных целях. Если вы будете просто хорошо делать свою работу, начальник будет вам рад. Если вы будете трудолюбивы, то с большой вероятностью получите повышение, поэтому выбирайте ту стратегию, которая будет вам по душе.

Лев

Начальники-Львы очень любят доминировать и показывать свою власть, поэтому работа с ними может быть напряженной. С таким руководителем важно быть уверенным в себе и своих силах, тогда лидер будет вас поддерживать. Наладьте удобную коммуникацию и обговорите комфортные правила общения заранее. Не поддавайтесь на провокации – руководители-Львы могут устраивать внеплановые проверки своим подчиненным, поэтому будьте готовы в любой момент показать свои компетенции.

Дева

Девы ценят порядок и дисциплину, но часто работают на доверии. Важно с самого начала показать свою преданность, иначе потом заслужить взаимопонимание будет непросто. Для качественного взаимодействия с Девой придется показать свое понимание и уважение. Тогда начальник станет мягким и благородным по отношению к вам. Помните о том, что часто Девы достаточно одиноки внутри вне зависимости от наличия семьи или друзей, поэтому такой руководитель будет ценить вашу поддержку и понимание.

Весы

Весы одновременно хаотичные и спокойные руководители. Они никогда не принимают поспешные решение, поэтому сначала выслушают разные точки зрения. Руководители-Весы достаточно дружелюбны, они любят выходить с подчиненными за рамки рабочих отношений. Не удивляйтесь, если Весы позовут вас в гости на званый семейный ужин или предложат вместе проводить обеденные перерывы. Не обязательно участвовать во всех мероприятиях, достаточно провести несколько обедов вместе, чтобы понять все мысли и ожидания руководителя.

Скорпион

Скорпионы – увлеченные руководители, которые подходят к работе со всей страстью и энергией, поэтому не удивляйтесь их требовательности. Для плодотворного сотрудничества с таким руководителем, необходимо показать уважение и признание. Будьте открытыми и покажите готовность работать, поддерживайте идеи и помогайте в их реализации. Не забывайте о грамотной критике – исключительную похвалу Скорпионы также не любят.

Стрелец

Среди Стрельцов очень много доверчивых начальников. Они приходят в команду и ожидают открытого диалога о проблемах и взаимопонимании. Стрельцы демократичны и дают полную свободу для творчества, но для этого им важно понимать мотивацию и профессионализм сотрудника. Старайтесь ничего не утаивать, предлагайте новые идеи, будьте инициативны и применяйте навыки из разных областей.

Козерог

Люди, рожденные под этим знаком зодиака, держат все под контролем. Это требовательные начальники, которые любят и умеют управлять людьми. Главное при взаимодействии с руководителем-Козерогом – проявление профессионализма и трудолюбия. Если найти подход к начальнику, он будет заботиться о подчиненных, как о семье. Важно проявлять инициативу и решать все поставленные задачи.

Водолей

Начальники-Водолеи – доброжелательные, демократичные и приятные в общении люди. Они всегда выслушают и поддержат сотрудника, который обратился за помощью. Водолеи доверяют подчиненным, поэтому не стоит использовать их в корыстных целях. Если вы будете честно и ответственно выполнять свою работу, то сможете заслужить похвалу и дополнительную мотивацию в виде премий и повышения.

Рыбы

Рыбы – мягкие, нежные и чувствительные, но если их разозлить, то мало не покажется никому. Такого начальника волнуют, прежде всего, отношения в коллективе. Важно не разочаровывать его и показывать хорошие результаты. В таком случае вы останетесь в хороших отношениях с коллегами и сможете показать руководителю свои компетенции.

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