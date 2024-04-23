Год приближается к апогею: Глоба рассказала, у кого скоро наступит знаковое время

23 апреля 2024 Зодиак Марианна Басс

2024 год приближается к своему апогею, в связи с чем для представителей трёх знаков зодиака скоро наступит знаковое время.

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