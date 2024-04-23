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Год приближается к апогею: Глоба рассказала, у кого скоро наступит знаковое время

23 апреля 2024ЗодиакМарианна Басс

2024 год приближается к своему апогею, в связи с чем для представителей трёх знаков зодиака скоро наступит знаковое время.

Год приближается к апогею: Глоба рассказала, у кого скоро наступит знаковое время
Фото: Image by svetlanasokolova on Freepik

Об этом рассказала российский астролог Тамара Глоба.

Для Овнов по-настоящему успешной станет вторая половина года, которая принесёт мощную вспышку, связанную с личным успехом. Удачи ждут представителей знака в спорте, любви и творческих проектах. Год также хорош для получения новых знаний.

Тельцы могут достигнуть больших высот, если они не пойдут наперекор судьбе. Важно беречь дружбу, особенно в конце лета и начале осени. Старые знакомые могут уйти, но новые обязательно появятся. В работе важно не идти на поводу у старых проектов и не соблазняться на них ни в коем случае.
Козерогов с конца весны ждёт много поездок и знакомств. Можно задуматься о возведении собственного жилья, но перестраивать всё на новую волну пока не стоит. Важно приумножить то, что уже есть.

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