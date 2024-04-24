Узнайте, почему вы еще не замужем

Принято считать, что предназначением каждой женщины является успешное замужество.

Однако найти свое счастье удается не всем. О том, почему вы еще не замужем, расскажет астрология.

Овен

Женщина-Овен имеет все шансы остаться без мужа по причине собственной импульсивности. Мало кто способен выносить постоянное давление, тем более когда оно исходит от любимого человека.

Телец

Женщине-Тельцу часто не удается обрести счастье в семейной жизни из-за собственной самостоятельности. Она слишком много сил тратит на зарабатывание денег, так что мужчина часто ощущает себя ненужным рядом с ней.

Близнецы

Женщины, рожденные под знаком Близнецов, слишком легкомысленны и часто просто не хотят замуж. Так что в этом случае это скорее их жизненная стратегия – остаться свободными и необремененными, что им с легкостью удается.

Рак

Семейная жизнь – главное, к чему стремится женщина-Рак, и неудачи на этот поприще случаются чаще всего именно из-за чрезмерной концентрации на вопросе. Стоит расслабиться и чуть разжать клешни, как все случится.

Лев

Львицы слишком нарциссичны и сосредоточены на себе, поэтому они не выходят замуж из-за того, что не могут найти общий язык с мужчиной. Стоит стать чуть менее эгоистичной, и цель будет достигнута.

Дева

Дев не берут замуж из-за их занудства. Они так ценят рутину и бытовой комфорт, что совсем теряют из вида важность романтики – а ведь именно она и скрепляет сердца, и ведет под венец!

Весы

Весы , если захотят, обязательно выйдут замуж. Однако часто им очень нравятся легкие отношения, и чтобы стадия конфетно-букетного периода не заканчивалась. Поэтому они предпочитают переходить к другому роману, чем выходить замуж.

Скорпион

Женщины-Скорпионы склонны драматизировать, чем доводят потенциальных женихов до исступления, вот они и боятся продолжения отношений. Стоит стать чуть спокойнее – и заветное свидетельство о браке у вас в кармане!

Стрелец

Женщины, рожденные под знаком Стрельца, слишком свободолюбивы для того, чтобы связать себя оковами брака. Поэтому они могут счастливо выйти замуж, как только добровольно согласятся чуть поумерить свой пыл и найти наслаждение в тихой семейной жизни.

Козерог

Женщина-Козерог слишком озабочена идеями о собственной самодостаточности, чтобы признаться в том, что ей нужна семья. Если она позволит себе чуть расслабиться, у нее есть все шансы счастливо выйти замуж.

Водолей

Для женщины, рожденной под знаком Водолея, брак – это что-то совсем ненужное и несовременное. Так что тут никакой проблемы нет, женщины-Водолеи просто не хотят замуж.

Рыбы

Женщины-Рыбы мечтают не столько о браке, сколько о вечной любви, а она, как мы знаем, встречает раз в тысячу лет. Немудрено, что Рыбы не всегда находят такую любовь и тем более выходят замуж.

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