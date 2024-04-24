Узнайте, почему вы еще не замужем

Однако найти свое счастье удается не всем. О том, почему вы еще не замужем, расскажет астрология.
Овен
Женщина-Овен имеет все шансы остаться без мужа по причине собственной импульсивности. Мало кто способен выносить постоянное давление, тем более когда оно исходит от любимого человека.
Телец
Женщине-Тельцу часто не удается обрести счастье в семейной жизни из-за собственной самостоятельности. Она слишком много сил тратит на зарабатывание денег, так что мужчина часто ощущает себя ненужным рядом с ней.
Близнецы
Женщины, рожденные под знаком Близнецов, слишком легкомысленны и часто просто не хотят замуж. Так что в этом случае это скорее их жизненная стратегия – остаться свободными и необремененными, что им с легкостью удается.
Рак
Семейная жизнь – главное, к чему стремится женщина-Рак, и неудачи на этот поприще случаются чаще всего именно из-за чрезмерной концентрации на вопросе. Стоит расслабиться и чуть разжать клешни, как все случится.
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Женщины-Скорпионы склонны драматизировать, чем доводят потенциальных женихов до исступления, вот они и боятся продолжения отношений. Стоит стать чуть спокойнее – и заветное свидетельство о браке у вас в кармане!
Стрелец
Женщины, рожденные под знаком Стрельца, слишком свободолюбивы для того, чтобы связать себя оковами брака. Поэтому они могут счастливо выйти замуж, как только добровольно согласятся чуть поумерить свой пыл и найти наслаждение в тихой семейной жизни.
Козерог
Женщина-Козерог слишком озабочена идеями о собственной самодостаточности, чтобы признаться в том, что ей нужна семья. Если она позволит себе чуть расслабиться, у нее есть все шансы счастливо выйти замуж.
Водолей
Для женщины, рожденной под знаком Водолея, брак – это что-то совсем ненужное и несовременное. Так что тут никакой проблемы нет, женщины-Водолеи просто не хотят замуж.
Рыбы
Женщины-Рыбы мечтают не столько о браке, сколько о вечной любви, а она, как мы знаем, встречает раз в тысячу лет. Немудрено, что Рыбы не всегда находят такую любовь и тем более выходят замуж.
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