Глоба рассказала, кто в мае рискует попасться на уловки мошенников

Об этом рассказала Тамара Глоба.
Овнам в ближайшее время лучше отказаться от алкоголя, а посвятить больше времени заботе о семье и близких. Общение с друзьями поможет улучшить настроение.
Львам стоит быть более экономными и остерегаться возможных обманщиков. Откровенные беседы с близкими поддержат представителей знака.
Скорпионы могут столкнуться с критикой в ближайшем будущем. Лучше не обращать на неё внимания и полагаться лишь на мнение близких.
Водолеям важно проявлять осторожность и не полагаться на удачу в финансовых делах. Май, однако, может стать хорошим временем для освобождения от лишних вещей дома.
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