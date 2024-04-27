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Глоба рассказала, кто в мае рискует попасться на уловки мошенников

27 апреля 2024ЗодиакМарианна Басс

В мае представители четырех знаков зодиака рискуют попасться на уловки мошенников.

Глоба рассказала, кто в мае рискует попасться на уловки мошенников
Фото: Image by jcomp on Freepik

Об этом рассказала Тамара Глоба.

Овнам в ближайшее время лучше отказаться от алкоголя, а посвятить больше времени заботе о семье и близких. Общение с друзьями поможет улучшить настроение.
Львам стоит быть более экономными и остерегаться возможных обманщиков. Откровенные беседы с близкими поддержат представителей знака.
Скорпионы могут столкнуться с критикой в ближайшем будущем. Лучше не обращать на неё внимания и полагаться лишь на мнение близких.
Водолеям важно проявлять осторожность и не полагаться на удачу в финансовых делах. Май, однако, может стать хорошим временем для освобождения от лишних вещей дома.

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