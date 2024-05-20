Знаки зодиака с самой тяжелой судьбой

В мире зодиака, где звезды мерцают мрачным светом в безмолвной ночи, влияя на судьбы людей, некоторым знакам выпадает особенно тяжелая доля.

Это будто бы они притягивают к себе испытания и несчастья темнее, чем остальные.

Скорпионы – подобны глубинам океана, темные и непостижимые. Их жизнь – борьба с невидимыми течениями, вечная битва с самими собой и миром вокруг. Они часто сталкиваются с глубокими потрясениями, но каждый раз возрождаются из глубин отчаяния, не позволяя себе сломаться.

Козероги стремятся вперед на зов амбиций, словно поднимаются на самую непокорную гору под тяжелыми порывами ветра. Они сталкиваются с обвалами и камнепадами, которые проверяют их на прочность, но их несгибаемая воля и упорство позволяют добиваться целей, несмотря на бурю препятствий.

Рыбы плывут в водах мечты, окруженные туманом чувствительности и сострадания. Они поглощают не только собственные скорби, но и чужие, что делает их путь более тяжелым и безысходным, ибо искать смысл в мире, полном боли, – задача не из легких.

Девы же ищут порядок в хаосе, стремятся к совершенству, не существующему в мире смертных. Их маршрут – это бесконечная серия испытаний и самокритика, попытки достичь невозможного идеала, что продвигает их вперед, но истощает душу.

Таким образом каждый из этих знаков несет свой крест тяжелых испытаний, но именно эти испытания куют их силу и неповторимость, обрекая на путь через тернии к звездам темного небосвода.

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