Где в Москве живут разные знаки зодиака

Меньше всего в столице Стрельцов и Козерогов, которые обитают в Царицыно и Молжаниново.

Мосопрос составил астрологическую карту Москвы и выяснил, в каких районах живут разные знаки зодиака. Выяснилось, что в столице больше всего Овнов – таких в городе 10%. Чаще всего Овны встречаются в Тверском, Гагаринском и Донском районах. Также их много на юге и северо-востоке Москвы.

На втором месте по популярности Весы – представители этого знака зодиака чаще живут в центре – в районах Замоскворечье, Якиманка, Таганский и Пресненский. Дальше в рейтинге идут Близнецы, которые встречаются в Кунцево, Печатниках и Северном Медведково. Скорпионов можно встретить на юге и востоке Москвы – в Бирюлево, Ясенево и Вешняках.

Четвертое место по популярности разделили Тельцы (Тимирязевский и Головинский), Раки (Академический и Хорошево-Мневники), Девы (Нагорный и Ховрино), Водолеи (Красносельский и Дорогомилово) и Рыбы (Ново-Переделкино).

Меньше всего в столице Стрельцов и Козерогов, которые обитают в Царицыно и Молжаниново.

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