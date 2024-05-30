Какой ангел-хранитель оберегает каждый знак зодиака

Каждый из нас нуждается в помощи и поддержке высших сил. И характер поддержки каждому нужен свой. О том, какой ангел оберегает именно вас, читайте в этой статье.

Овен

Овна оберегает ангел Творец, который заботится о том, чтобы творческий огонь Овна не иссякал. Он всегда поддержит Овна, чтобы тот был на высоте.

Телец

Ангел-хранитель Тельца – это ангел Терпения и Упрямства. Он следит за тем, чтобы Телец всегда мог настоять на своем и не позволял никому наносить себе ущерб – ни мыслями, ни эмоциями, ни действиями.

Близнецы

Ангел-хранитель Близнецов – ангел Общения. Он всегда поспособствует тому, чтобы Близнецы были окружены интересными людьми и ситуациями, которые помогают им развиваться и идти своим путем.

Рак

Раков оберегает ангел Изобилия, именно он заботится о том, чтобы дом Рака был полной чашей. Благодаря этой поддержке Раку всегда есть где восстановиться душой и телом.

Лев

Обо Льве заботится ангел Харизмы, который наделяет своего подопечного яркостью и привлекательностью для окружающих. Благодаря этому Лев всегда сияет и берет энергию из мира.

Дева

Деву поддерживает ангел Ясности, который всегда и во всем позволяет Деве дойти до сути, навести порядок в уме и доме, организовав свою жизнь наилучшим образом.

Весы

Весов оберегает ангел Равновесия, которые позволяет им в каждой ситуации оставаться в гармонии с собой. Благодаря этому Весы являются отличными психологами.

Скорпион

Ангел, защищающий Скорпионов – это ангел Страсти. Он заведует тем, чтобы у Скорпиона не иссякал источник его вдохновения.

Стрелец

Стрельцов опекает ангел Удачи, которые всегда дает то, что нужно Стрельцам именно в этот момент. Обстоятельства всегда складываются в пользу Стрельцов и нужные ресурсы находятся.

Козерог

Козерогов защищает ангел Концентрации, который всегда помогает им сосредоточиться на самом главном и направить свои силы в верном направлении. Благодаря этому Козерог на распаляет свои силы и всегда достигает цели.

Водолей

Водолеев охраняет ангел Свободы, прежде всего – внутренней. Благодаря этому ангелу Водолеи всегда могут положиться на свое собственное понимание жизни и найти свой путь.

Рыбы

Рыб защищает ангел Милосердия, который наделяет Рыб состраданием и глубоким пониманием того, как устроены люди и их чувства. Рыбы проводят энергию любви и понимания именно благодаря покровительству своего ангела-хранителя.

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