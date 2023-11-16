Что подарить любимому мужчине на Новый год

Новогоднее время подбирается незаметно, и уже скоро нам придется бегать по магазинам в поисках подходящего подарка.

Мы в Рамблере решили упросить вам задачу и перечислить камни, которые подойдут вашему мужчине.

Овен

Мужчины-Овны — это лидеры, которые, словно танк, двигаются к своим целям, сметая все, что стоит у них на пути. И да, успеха они зачастую добиваются, но какой ценой? Их точно не назовешь дипломатичными или уступчивыми. А иногда это действительно важно.

Аметист отрезвит Овнов и успокоит их природную агрессию, научит сглаживать острые углы в общении и убережет от импульсивных поступков, которыми грешат представители знака.

Красный гранат принесет пользу в карьере и саморазвитии, даст сил двигаться вперед, несмотря на трудности. А зеленый — наладит деловые отношения и поможет заручиться поддержкой важных партнеров.

Обсидиан усилит интуицию, чутье и смекалку — качества, которые в мужчинах-Овнах обычно не сильно выражены. Также он хорошо сказывается на работоспособности и помогает доводить начатое до конца.

Скорпион

Сдержанные и спокойные как танк мужчины-Скорпионы — не из тех, кто любит выделяться. Все свободное время они посвещают работе и зарабатыванию денег. Именно про них говорят «за ним, как за каменной стеной». Ко всему подходят с холодной головой и имеют четкий план действий на все случаи жизни. Вот только многие из них совсем не умеют выражать эмоции и абсолютно не романтичны, открыто проявлять чувства им тяжело, поэтому громких признаний в любви и серенад под окном от них ждать не стоит. Им нужны камни, способные усилить их решительный настрой, но в то же время, раскрыть их чувственную сторону.

Аметист — идеальный выбор. Он прокачает коммуникативные навыки, заводить полезные знакомства станет легче. Плюс он развивает творческие способности и эмоциональный интеллект.

Хризопраз усиливает физическую энергию, делает мужчин более решительными, особенно, когда нужно принять важное решение. Бонус: этот камень защищает хозяина от сглаза и порчи.

Обсидиан тоже поможет тем, кто находится на распутье. С ним получится трезво проанализировать ситуацию и найти верное решение. Кроме того, он дарит веру в победу, когда ее не хватает.

Близнецы

Мужчина-Близнецы — это олицетворение слова противоречие. Его цели, желание и приоритеты меняются со скоростью света — не уследить. Придя на вечеринку, он мечтает стать диджеем и тусить в клубе всю ночь, а через час хочет домой под одеяло с книжкой. Впрочем, веселиться он все же любит больше. Обычно это душа компании, которая умеет развеселить всех вокруг. Пользуется популярностью у девушек. И любит менять их как перчатки — найти ту самую ему непросто.

Авантюрин поможет разобраться в чувствах и наладить личную жизнь. А еще успокоит и снизит тревожность, поднимет настроение и сохранит его даже не в самой приятной ситуации. С ним вы сохраните и приумножите внутренние ресурсы.

Александрит придаст бурной и суетливой жизни Близнецов немного спокойствия и стабильности. Сделает их рассудительными и научит не зацикливаться на мелочах или суетиться попусту.

Агат поможет двигаться по намеченному пути, не останавливаясь на достигнутом и не переживая из-за неудач. Изумруд поможет продвинуться в карьере и добиться успехов в бизнесе. С ним у вас и интуиция будет лучше работать, и налаживать нужные контакты с людьми станет куда проще.

Весы

Если речь идет о мужчинах-Весах, то мы говорим о четкости, строгости и аккуратности. У них все всегда лежит на своих местах. Идеальный порядок везде: от полок в шкафу до отношений в личной жизни. Представители этого знака пользуются авторитетом, любят деньги. Им важно, чтобы у них был большой уютный дом, дорогая машина и бредовые вещи. И они будут стараться этого добиться. Однако отдалить их от успеха сможет их любовь похвастаться и абсолютное нежелание принимать любую критику в свой адрес.

Сапфир позволит добиться уважения от окружающих. С ним интеллект Весов станет еще более высоким, а смекалка начнет работать по полной. Аквамарин также может сделать из представителей знака важных шишек. А главное — он и самих Весов заставит поверить в свои силы и укажет на возможности.

Что касается денег, то в этой сфере хорошо работают изумруд и хризолит: они помогают обрести финансовую независимость и открывают новые источники дохода. Удачу в бизнесе и карьере приносит циркон. Он же помогает разобраться с финансовыми проблемами.

Водолей

В отличие от женщин, мужчины-Водолеи — в целом спокойные, но зачастую очень ранимые натуры. Однако нередко бывают эгоистичными и даже злыми, благодаря чему оказываются в эпицентре конфликтов.

Агат желтого и белого оттенка умеют смягчать характер Водолеев-мужчин, благодаря чему они начинают лучше ладить с окружающими. А минерал черного оттенка помогает обрести популярности среди женщин, что очень понравится жаждущим внимания Водолеям.

Водолеи быстро увлекаются новыми проектами и также быстро забывают про старые. Сапфир поможет довести начатое дело до конца, добиться поставленных целей. Кроме того, камень подскажет верное решение, если вы вдруг окажетесь перед сложным выбором.

Хризопраз — мастхэв для изобретателей, креаторов и новаторов. С ним вы станете богом красноречия, будете мастерски презентовать свои идеи, находить инвесторов и притягивать деньги.

Дева

Как описать мужчин, рожденных под знаком Дева? Это педантичные консерваторы, которые всячески отрицают все новое. Они любят поворчать и пожаловаться, что раньше было лучше. Они категоричны, уверены, что знают, как нужно делать правильно. Поэтому обязательно всем об этом скажут и проконтролируют, чтобы все было по инструкции и никак иначе. Да, характер у них непростой. Их легко можно назвать занудой или даже душнилой. Но драгоценные камни способы снизить негативное влияние от недостатков этого знака.

С яшмой удастся преодолеть замкнутость и избавиться от тревожности. Общаться с другими людьми Девам-мужчинам станет проще, минерал поможет установить важные деловые связи. Также он придаст значимости словам, сказанным Девой, к хозяину камня станут прислушиваться. Это скажется и на карьере: ждите повышения в скорейшем времени.

Сердолик поможет раскрыть способности и проявить себя в разных сферах. И речь идет не только в анализе и обработке информации или менеджменте, в котором Девы и так хороши. Этот полудрагоценный камень пробудит в представителях знака творческую жилку. А раскрыть лучшие черты характеры поможет лазурит.

Козерог

Сдержанные и спокойные как танк мужчины-Козероги — не из тех, кто любит выделяться. Все свободное время они посвещают работе и зарабатыванию денег. Именно про них говорят «за ним, как за каменной стеной». Ко всему подходят с холодной головой и имеют четкий план действий на все случаи жизни. Вот только многие из них совсем не умеют выражать эмоции и абсолютно не романтичны, открыто проявлять чувства им тяжело, поэтому громких признаний в любви и серенад под окном от них ждать не стоит. Им нужны камни, способные усилить их решительный настрой, но в то же время раскрыть их чувственную сторону.

Аметист — идеальный выбор. Он прокачает коммуникативные навыки, заводить полезные знакомства станет легче. Плюс он развивает творческие способности и эмоциональный интеллект.

Хризопраз усиливает физическую энергию, делает мужчин более решительными, особенно, когда нужно принять важное решение. Бонус: этот камень защищает хозяина от сглаза и порчи.

Обсидиан тоже поможет тем, кто находится на распутье. С ним получится трезво проанализировать ситуацию и найти верное решение. Кроме того, он дарит веру в победу, когда ее не хватает.

Лев

Львы рождены править, поэтому у мужчин этого знака сильно развито стремление к власти, могуществу и богатству. Это прирожденные лидеры, полные амбиций. Впрочем, сильные они не только духом: они обожают хорошо выглядеть, и готовы много времени проводить в спортзале. Заботятся о своей репутации и стараются всегда представать только в выгодном свете (и ракурсе). Но их эгоизм и самолюбование зачастую работает против них. Хорошо, что есть драгоценные камни, способные нивелировать их негативные качества.

Благодаря александриту могут завоевать авторитет в компании нужных и важных людей. Этот драгоценный камень активирует лидерские качества, направляя людей вслед за вами.

Гранат раскроет во Львах таланты и подарит вдохновение на поиск новых, нестандартных идей — хороший выбор для тех, кто работает в креативный сфере.

Бриллиант по максимуму усилит энергетику знака, сделает мужчин более эффективными и продуктивными. А черный оникс избавляет от излишней эмоциональности и помогает адекватно оценивать свои сильные и слабые стороны, выработать дисциплину и делать правильный выбор.

Рак

Рак -Мужчина — по натуре мудрец, который избегает конфликтов, и даже, наоборот, постоянно всех мирит. Он любит помогать и щедро раздавать советы. На него всегда можно положиться. Но вместе с этим представители этого знака невероятно требовательны и к себе, и к окружающим. Раки — перфекционисты и немножко душнилы, им катастрофически важно, чтобы все было идеально. И они не успокоится, пока все не будет так, как они того требуют. Из-за чего в общении с ними нередко проскальзывает пассивная агрессия. Чаще всего это замкнутые и недоверчивые натуры, полные сомнений.

Поэтому важную роль в их жизни играет изумруд. Этот драгоценный камень снижает уровень тревоги и недоверия и повышает уровень энергии. С ним Раки становятся более уверенными в себе, обаятельными и коммуникабельными. Их самооценка растет, и добиваются они большего.

Помогает в карьере и оникс: с ним усиливается харизма и решительность. А значит Раки наконец-то смогут попросить о повышении, взять новый проект или и совсем сменить сферу деятельности.

Аметист оказывает сильное влияние на творческих представителей знака: вдохновения и идей становится больше. А еще с ним Ракам больше везет, причем не только карьере или самореализации.

Рыбы

Мужчины-Рыбы не меньше нуждаются в заботе и поддержке, зачастую они слишком эмоционально реагируют на, казалось бы, обычные вещи. Это мягкий знак, поэтому ему требуются драгоценные камни, которые помогут проявить твердость.

Сапфир станет источником внутренней силы. Это сильный талисман для Рыб, который поможет продвинуться вперед в карьере и заявить о себе. Также камень стоит взять с собой на переговоры, и они станут успешными.

Придаст уверенности в себе и своих силах аметист. Он не просто зарядит своего обладателя энергией, но также сделает его смелым, упорным и настойчивым. Поможет найти свое место в мире, задать правильные цели.

Турмалин — покровитель художников и музыкантов — подойдет для творческих знаков. Благодаря ему вам не придется охотиться за вдохновением.

Стрелец

Мужчины-Стрельцы с детства активно тянутся к новым и новым знаниям, постоянно прокачивают свои навыки, заводят новые знакомства и стремятся побыстрее стать независимыми личностями. Доказать свою самостоятельность. Но есть и минус: они быстро теряет жизненную энергию. Поэтому им нужны магические камни, способные ее восполнить.

Гранат представляет собой мощный источник силы. Причем он работает не только как батарейка: к числу его плюсов относится и то, что он помогает мужчинам улучшать личную жизнь. Поэтому если вы в поиске половинки, захватите камень на свидание — он позаботится, чтобы все прошло успешно.

Циркон тоже отлично умеет пополнять запас энергии. К тому же помогает находить общий язык с другими людьми и находить выход из запутанных ситуаций.

Аметист усиливает интеллектуальные способности и настраивает на рабочий лад, помогает усмирить беспокойный ум и сконцентрироваться на важном, а еще защищает от влияния не самых приятных личностей, которые хотят вами воспользоваться. Идеальный выбор для бизнесменов.

Обсидиан — камень от сглаза, да и вообще он обеспечивает надежную защиту от темных сил и вредных бывших. Также он благоприятно влияет на здоровье, особенно на все, что связано с внутренними органами, а также помогает зачать ребенка.

Телец

Солидные и уравновешенные Мужчины-Тельцы ценят стабильность и спокойствие. И нужно хорошенько постараться, чтобы вывести их из себя. Трудолюбивые и старательные, они медленно, но верно будут двигаться к своей грандиозной цели. А планы у них наполеоновские — спасибо Венере за любовь к роскоши и комфорту. Тельцы будут делать все, чтобы добиться лучшего. Правда такой подход нередко приводит к трудоголизму, делает Тельца замкнутым и отталкивает от окружающих. И драгоценные камни могут это исправить.

Универсальный вариант — изумруд. Это символ денег, который мастерски умеет притягивать их своему хозяину. С ним Телец добьется нужного уровня комфорта, не изводя себя и своих близких. Кроме того, этот драгоценный камень усиливает коммуникативные навыки и круто помогает в переговорах.

Аквамарин притянет в жизнь Тельца любовь и верных друзей, да и вообще сделает его более чувственным и открытым. Сохранит эмоциональный баланс.

Поможет в карьере и не только черный агат. Он позволит Тельцу проявить разносторонность, раскроет скрытые таланты и навыки.

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