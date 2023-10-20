Почему на поминках не чокаются

Похоронный процесс всегда сопровождается рядом обычаев, которые передаются из поколения в поколения. Не все знают корни этих традиций и обрядов.

Одним из популярных обычаев на поминках считается распитие напитков, не чокаясь. Так близкие люди усопшего чтут его память. У этой традиции есть несколько корней и объяснений появления.

Языческие обычаи

Еще до существования христианства было язычество. Многие современные традиции берут начало именно из этой религии. У язычников был обычай пить с покойниками – они верили, что на поминках души стоят рядом с живыми. Поэтому во время почитания памяти они чокались «в воздух», как бы с душой рядом. Бокалами ни с кем они не соприкасались, поэтому характерного звука не было.

Традиции на Руси

Уже после появления христианства на Руси перестали пить спиртное на поминках. Основным напитком был кисель, чокаться которым было не принято. В древности кисель был гораздо гуще и был похож на кашу. Несмотря на то, что его наливали в бокалы, ели все равно ложкой, а пили воду или компот. Поэтому чокаться было не принято.

Кроме того, наши предки были уверены, что громкие звуки могут потревожить или разозлить душу умершего. Поэтому на поминках старались громко не разговаривать, не греметь столовыми приборами и даже плакали тихо, выражая свое горе.

Психологические причины

Звон бокалов у большинства людей ассоциируется с праздником – чокаются на семейных посиделках, где отмечают что-то хорошее. Звон бокалов на поминках может быть не уместен, так как это – печальное событие. Чтобы не травмировать психику, на поминках не звенят бокалами, а пьют, не чокаясь.

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