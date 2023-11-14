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Что можно дарить на поминках

14 ноября 2023Загробная жизньМарианна Басс

В некоторых семьях есть традиция дарить подарки на поминках.

Что можно дарить на поминках
Фото: Image by Freepik

Считается, что подарок делается от лица умершего и станет светлой памятью для всех, кто пришел проводить душу в последний путь. Традиция дарить подарки на поминках появилась еще в древности и у нее есть несколько трактовок.

Зачем что-то дарить на поминках

На поминках подарки делает семья умершего человека, которая и организовывает похороны. В древности подарки на поминках носили практический смысл – как правило, преподносился подарок в виде платка. Его можно было использовать для оборачивания свечи во время отпевания, вытирания слез или оставить себе в качестве памяти о человеке.

Кроме того, в древности считалось, что такие подарки делаются от лица умершего. Так усопший совершает свой последний добрый поступок перед тем, как отправиться в другой мир.

Что можно дарить на поминках

Традиционный подарок гостям на поминках – платок. Это бюджетный подарок, который будет практичным на похоронах и поминках, а потом оставит память гостям об усопшем человеке. Раньше пожилые люди заранее готовили платки на поминки, вышивая на них узоры или символы.

Сейчас список подарков на поминках расширился, но все они отличаются своей скромностью, ведь подарок несет в себе символизм. Часто дарят пряники, полотенца, брелоки, кружки и другие небольшие, но памятные сувениры.

Важно соблюдать несколько простых правил:

  • подарок должен быть недорогим;
  • у подарка должна быть практическая значимость;
  • у всех гостей должны быть одинаковые подарки;
  • подарок должен ассоциироваться с умершим с помощью символов и знаков.

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