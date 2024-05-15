В какие дни нельзя ходить на кладбище

Кладбище – особенное место со своей энергетикой.

В некоторые дни погост может сильно влиять на человека, поэтому посещать место не рекомендуется. Однако для всех запретов есть одно исключение – годовщина смерти человека. В эту дату необходимо всегда приходить на кладбище, чтобы почтить память умершего родственника.

Православные праздники

На кладбище не стоит ходить, если день выпадает на один из главных православных праздников: Троицу, Рождество и Пасху. Считается, что в эти дни человек должен радоваться, молиться и отмечать праздники. Поход на кладбище непременно ухудшит настроение и заставить задуматься о вечном.

Также не стоит посещать погост в другие важные православные праздники, включая Крещение, Сретение, Успение и другие. Если в этот день у человека появилось желание сходить на кладбище, то лучше вместо этого посетить службу в церкви.

Среда и пятница

Считается, что в эти дни ходить на кладбище нельзя, так как в эти дни на погосте собираются души умерших. И они, увидев человека, могут утащить его в загробный мир. Или навредить другим способом в виде болезни или другого горя.

Однако православная церковь не рекомендует придерживаться этого запрета, так как он связан с древними учениями о загробной жизни. С психологической точки зрения среда и пятница – самые тяжелые с эмоциональной точки зрения, поэтому поход на кладбище может усугубить состояние человека.

День рождения усопшего

Православная церковь не рекомендует посещать могилу родственника в день его рождения. Священнослужители считают это действие бессмысленным. Это связано с тем, что душа, уходя из земной жизни, теряет всю связь с тем, что было в мире живых. Новым днем рождения в загробном мире становится день смерти, поэтому приходить на кладбище в день земного рождения не стоит. Запрета на это нет, но и обязательств тоже.

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