Низшая и высшая точки гороскопа: что они обозначают и как рассчитать

В гороскопе каждого человека есть две точки: самая нижняя и самая верхняя.

Нижняя называется Имум цели, а верхняя – Медиум цели. Нижняя отвечает за то, какие мы есть – со всеми страхами, недостатками (как нам кажется), а верхняя – за то, какими мы должны быть (опять же по нашему мнению).

Нижняя точка заключает в себе характеристики знака Рака: душевность, изменчивость, эмоциональность. В зависимости от того, в каком знаке находится Имум цели, мы либо принимаем свою истинную природу, либо отвергаем ее.

Верхняя точка похожа на знак Козерога: совершенство, эмоциональная сухость и закрытость. Медиум цели – это то, какими мы себя видим в идеале и как мы хотим, чтобы нас видели окружающие. Знак, в котором расположен Медиум цели, как раз описывает качества того идеала, к которому мы стремимся.

Существует интересная метафора, описывающая суть человека: айсберг, у которого мы видим только верхушку и не видим часть, погруженную в воду. Верхушка будет Медиумом цели, а нижняя часть – Имумом цели. В вопросах самопознания характеристика этих двух точек может открыть многие тайны, сообщить важные детали о человеческой сути.

Любопытно, что в классической астрологии нижняя точка означает мать и все, что связано с женской частью. Это забота, приспособляемость, внимание внутреннему в ущерб внешнему. Высшая же точка означает отца – сильного, ориентированного на общественное признание, не поддающегося сиюминутным порывам души.

Очевидно, что мы проявляем себя или больше по нижней точке, или, наоборот, больше по верхней. То есть руководствуемся либо сердцем, либо головой. Настоящее искусство заключается в том, чтобы лавировать от низшей точки к высшей в зависимости от ситуации, быть гибким и проявлять эмоции там, где они действительно уместны, а где требуется работа, воля и терпение – раскладывать все по полочкам.

Некоторые женщины скажут, что они не хотят ничего решать, некоторые мужчины – что они не хотят поддаваться чувствам, но истина, как всегда, где-то между. Цельная личность успешно лавирует от низа к верху, не зацикливаясь на чем-то одном.

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