Низшая и высшая точки гороскопа: что они обозначают и как рассчитать

Нижняя называется Имум цели, а верхняя – Медиум цели. Нижняя отвечает за то, какие мы есть – со всеми страхами, недостатками (как нам кажется), а верхняя – за то, какими мы должны быть (опять же по нашему мнению).
Существует интересная метафора, описывающая суть человека: айсберг, у которого мы видим только верхушку и не видим часть, погруженную в воду. Верхушка будет Медиумом цели, а нижняя часть – Имумом цели. В вопросах самопознания характеристика этих двух точек может открыть многие тайны, сообщить важные детали о человеческой сути.
Очевидно, что мы проявляем себя или больше по нижней точке, или, наоборот, больше по верхней. То есть руководствуемся либо сердцем, либо головой. Настоящее искусство заключается в том, чтобы лавировать от низшей точки к высшей в зависимости от ситуации, быть гибким и проявлять эмоции там, где они действительно уместны, а где требуется работа, воля и терпение – раскладывать все по полочкам.
Некоторые женщины скажут, что они не хотят ничего решать, некоторые мужчины – что они не хотят поддаваться чувствам, но истина, как всегда, где-то между. Цельная личность успешно лавирует от низа к верху, не зацикливаясь на чем-то одном.
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