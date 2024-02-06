Проще простого: как сделать денежное мыло

Денежное мыло – ритуальный предмет.

Считается, что если мыть руки денежным мылом ежедневно, то можно привлечь к себе богатство и достаток. Кроме того, с денежным мылом проводятся обряды на получение дополнительного дохода.

Если у вас есть проблемы с деньгами или если вы считаете, что работаете много, а получаете недостаточно, то можно прибегнуть к помощи денежного мыла. Саму массу для мыла можно купить, а можно сделать самостоятельно – все зависит от ваших способностей и опыта. Ритуальным остается лишь содержание самого мыла и ваша энергетика, которую вы вкладываете в этот предмет.

Что понадобится