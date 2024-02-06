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Проще простого: как сделать денежное мыло

6 февраля 2024АстрошколаМарианна Басс

Денежное мыло – ритуальный предмет.

Проще простого: как сделать денежное мыло
Фото: Image by pvproductions on Freepik

Считается, что если мыть руки денежным мылом ежедневно, то можно привлечь к себе богатство и достаток. Кроме того, с денежным мылом проводятся обряды на получение дополнительного дохода.

Если у вас есть проблемы с деньгами или если вы считаете, что работаете много, а получаете недостаточно, то можно прибегнуть к помощи денежного мыла. Саму массу для мыла можно купить, а можно сделать самостоятельно – все зависит от ваших способностей и опыта. Ритуальным остается лишь содержание самого мыла и ваша энергетика, которую вы вкладываете в этот предмет.

Что понадобится

  • Прозрачная мыльная масса для изготовления малы
  • Кокосовое и оливковое масло
  • Эфирные масла: апельсин, корица, лавр, мята, мускатный орех
  • Монеты и купюры разного номинала и разной валюты
  • Форма для изготовления мыла
  • Зеленый краситель

    • Как сделать денежное мыло

    Возьмите мыльную массу для приготовления мыла и растопите ее. Во время растапливания лучше слушать музыку для медитаций и представлять, как успешны вы станете после проведения ритуала. Визуализируйте то, как вы будете выглядеть на новой должности или когда у вас будет достаточное количество денег. Представьте, что вы купите на нужную сумму или куда вложите.

    В мыльную массу необходимо добавить зеленый краситель, а также все эфирные масла. В конце положите в мыло кокосовое и оливковое масло – они придадут аромат и увлажняющие свойства мыла – после применения этого предмета нельзя дополнительно мазать руки кремом.

    Когда масса для мыла будет готова, залейте ее в форму, но оставьте немного пространства. В форму вложите заранее подготовленные купюры в любом порядке. Когда масса немного остынет, на дно мыла выложите монеты разного номинала. Они могут быть выложены в несколько уровней. Оставьте мыло остывать, а потом аккуратно вытащите из формы.

    Мыло можно использовать ежедневно. Важно не давать его гостям и посторонним, которые входят в ваш дом. Все остальные члены семьи могут самостоятельно пользоваться денежным мылом.

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