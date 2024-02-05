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Что ваше тело может рассказать о вашей личности

5 февраля 2024ГаданияМарианна Басс

Оказывается, о нашем характере можно узнать, просто взглянув на лицо – по крайней мере, так утверждает физиогномика.

Что ваше тело может рассказать о вашей личности
Фото: Кадр из фильма "За гранью"

Что же может рассказать о нас наше тело и как научиться "читать" лица других людей?

Существует много наук, изучающих человека по строению его тела. Самая популярная из них – физиогномика, здесь мы имеем дело с чертами лица. О том, что ваш нос (и не только!) говорит о вашем характере, читайте в этой статье.

Форма лица

Начнем, пожалуй, с самого очевидного: с формы лица. Считается, что сухое вытянутое лицо – признак развитого интеллекта и высокой эмоциональности, а чем лицо шире, тем человек более рационален и приземлен, не склонен к эмоциональным всплескам.

Подбородок

Если подбородок мягкий, слабо очерченный, человек обладает слабой волей и мягким характером. И наоборот: чем более суровый, квадратный, резко и четко очерченный подбородок, тем более развита воля и у его обладателя.

Нос

Длинный нос выдает стремление к успеху и идеализм. Помимо природного любопытства, люди с длинными носами выделяются желанием дойти до конца и достичь своей цели. Те же, у кого нос небольшой и «пуговкой» – очень милы и инфантильны, они даже в зрелом возрасте демонстрируют детскость в поведении и никогда не теряют расположения духа. Те, у кого нос так называемый «греческий», – надежны и последовательны.

Губы

Чем полнее губы, тем более чувственен человек, более склонен проявлять и получать заботу. Еще люди с полными губами обидчивы и капризны – это надо учитывать при общении. Те же, чьи губы напоминают ниточку, отличаются собранностью и эмоциональной скупостью: часто им словно не хватает способности сопереживать. Зато они умеют держать себя в руках и способны усердно работать, пока обладатели полных губ просто наслаждаются жизнью.

Глаза

Форма и цвет глаз говорят о многом. Большие круглые глаза выдают простую и добродушную натуру, человека сострадательного и нежного. Маленькие же прищуренные глазки говорят о том, что личность не так проста, как может показаться. Серые глаза указывают на уравновешенность их обладателя, карие – на эгоизм и стремление настоять на своем, голубые – на соревновательный нрав, темно-синие – на глубокую скрытность и замкнутость, а зеленые успешно сочетают в себе умение добиваться своих целей, хорошие коммуникативные навыки и способность всегда оставаться самим собой.

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