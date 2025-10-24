ГороскопыЗнаки зодиакаТароНатальная картаСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьи
Дизайн Человека: стоит ли вам брать кредит

24 октября 2025Дизайн человекаРамблер

За способность сдерживать обещания и заботиться о себе на материальном уровне отвечает центр Эго.

Дизайн Человека: стоит ли вам брать кредит
Фото: depositphotos

Современный мир живет в кредит. К этому можно относиться по-разному, но это так.

О том, насколько безопасно брать кредиты именно вам, разберемся в этой статье.

Дизайн человека – новое знание, которое позволяет понять, какие мы на самом деле.

Итак, за нашу способность сдерживать обещания и заботиться о себе на материальном уровне говорит один из центров бодиграфа (карты в Дизайне человека) – центр Эго. На вашей карте он указан треугольничком справа, красным или белым. Красный означает, что центр определенный, то есть вы обладаете стабильным потоком энергии, которая позволяет вам брать на себя ответственность и держать обещания. То есть если на вашей карте центр Эго определен, это значит, что если вы уж решили взять кредит, вы хорошо подумали и скорее всего, выплата не будет сложным делом для вас. По крайней мере вы найдете в себе силы заработать деньги и не станете уклоняться от выплат. А вот если центр Эго не определен, тема кредита может быть очень болезненной для вас. Дав обещание выплачивать его, вы не сумеете быть стабильным в этом обещании: такова ваша природа. Обстоятельства, влияние другие людей на вашу жизнь (и самое главное – на ваше благосостояние, материальную обеспеченность) делают вас не тем, кто управляет собственной волей и финансами.

Итак, задачи в Дизайне Человека у Определенного центра эго – это собственное постепенное развитие, которое обеспечивается сильной волей и умением держать обещания (в том числе и те, которые даются самому себе). Задачи Неопределенного центра эго– не брать на себя обязательства, которые надо будет выполнять на протяжение долгого времени. С учетом, конечно, если у вас рядом нет человека с определенным центром Эго, который всегда поможет вам исполнить свой долг. Мудрость человека с неопределенным Эго в том, чтобы в каком-то смысле плыть по течению и держать при этом нос по ветру, вынюхивая тех, кто обладает достаточной волей, чтобы поделиться.

Дарья Лопушкова
