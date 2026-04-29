Дизайн человека: ваша сексуальная травма

Дизайн человека – современное знание о человеке, о том, как устроена личность.

Бодиграф – карта человека. И сегодня нас заинтересуют конкретные данные из этой карты, которые расскажут все о том, какие отношения вам нужны.

Итак, смотреть будем в левый столбец бодиграфа, нас интересует пятая сверху планета и ее цифры. Это Луна, и она означает сексуальную травму – именно эта травма толкает нас на построение необходимых связей и отыгрывание определенных сценариев. Постройте свой бодиграф и посмотрите, какая цифра стоит после точки рядом с числом Красной Луны. Могут быть цифры от 1 до 6.

Единица

Для вас значимым фактором является время. Вы любите тех, кто не жалеет на вас своего времени и сами отдаете свое тем, к кому привязаны. Вам важно просто находиться рядом, даже если вы занимаетесь разными делами, просто быть в ауре и атмосфере любимого человека – настоящее счастье для вас.

Двойка

Для обладателей двойки важно делать что-то вместе: готовить еду, строить дом, заниматься сексом или создавать что-то новое. Совместная деятельность и плотный контакт дают вам ощущение любви и настоящей крепкой связи, и если вы хотите продемонстрировать свою любовь кому-то, вы также предлагаете какое-то дело.

Тройка

Приключения и эксперименты – вот что вам нужно, чтобы ощутить любовь. Вы и ваша половинка будете путешествовать вместе и получать новый опыт, только тогда счастье будет полным. Когда вы влюбляетесь, вы первым делом предлагаете отправиться куда-то вместе, в какое-то новое место (например, какое-то нестандартное кафе). Ну и чтобы завоевать ваше сердце, нужно устроить вам настоящее приключение!

Четверка

Вам необходимы беседы, слова, разговоры. Это именно то, что даст вам ощущение тесной связи с любимым человеком, глубокого понимания и душевной общности. Те, с кем вам не о чем поговорить, совершенно точно не смогут быть с вами в отношениях. А влюбляясь, вы стремитесь завязать любопытную переписку или вытаскиваете предмет любви на долгие встречи, во время которых молчанию нет места.

Пятерка

Любовь для вас – это общие цели. Причем они обязательно должны быть глобальными, это не простые действия двойки, нет. Это высокие идеалы и стремления, это совместные достижения. Преданность, умение руководить и подчиняться – вот что вы цените в отношениях. Это немного такая военно-полевая любовь, но оттого она максимально страстная и романтичная.

Шестерка

Шестерка – самая трудная для толкования цифра в Дизайне Человека. Любовь для вас больше, чем проведенное вместе время, чем какое-то общее дело и общие цели, чем слова и совместные опыты. Любовь для вас – духовное родство, и вы либо ощущаете его, либо нет. Ценные отношения для вас – те, в которых вы чувствуете, что у вас с вашим партнером одна душа на двоих. Но, конечно, это бывает крайне редко...

Дарья Лопушкова