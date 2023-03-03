Реальность наяву: какие сны всегда сбываются и почему

Примерно треть своей жизни человек проводит во сне. Зачем нужен сон с физиологической точки зрения, более-менее понятно.

А вот со стороны получаемой информации, сновидения до сих пор остаются загадкой. Наибольшей тайной являются так называемые «вещие» сны, события из которых сбываются в реальной жизни. Хотя бы однажды, каждый человек видел один из таких снов.

1. Сны, отражающие связь с высшими силами. В них человеку обычно являются известные святые или сам Иисус. Такие сны приходят крайне редко, но сбываются обязательно, вне зависимости от того, что обещают сновидцу в реальной жизни: покровительство или наказание.

2. Сны-пророчества подразделяются на два вида и реализуются всегда, главное, суметь их расшифровать. Сон с прямым пророчеством отражает грядущее событие максимально подробно и понятно. Например, в таком сне можно увидеть своего будущего супруга или номер выигрышного билета в лотерее. Сон с зашифрованным пророчеством разгадать гораздо сложнее, поскольку он содержит символы и образы, требующие трактовки по соннику или обращения к специалисту.

3. Сны, вызванные гаданиями. Они считаются «заказанными» подсознанию или высшим силам и могут, при удачном стечении обстоятельств, ответить на конкретный запрос: например, «сплю на новом месте – приснись жених невесте». Однако, среди них может быть много ложных ответов, поскольку часто такие сны отражают ожидания или, наоборот, страхи сновидца. Отличить ложную информацию от истинной сложно до тех пор, пока подсказка из сна не воплотиться в жизнь.

4. Сны-сообщения чаще всего приходят в виде разговора с кем-то из умерших родственников, но могут выглядеть как тексты для чтения или голос сказочного персонажа. К разговорам с покойниками во сне необходимо относится в высшей степени внимательно и стараться запомнить все, что они говорят. Такие сны всегда несут нужную информацию и могут предупредить о важных событиях или помочь избежать опасности.

5. Сны любого содержания, сбывающиеся по определенным дням. В этой ситуации важен именно день сновидения. Такие сны сбываются с чуть меньшей долей вероятности, чем все предыдущие категории. Однако, если сюжет сна не оставил вас равнодушным или испугал, а сон выпал на день, в который он может реализоваться, стоит обратить на него внимание.

Будьте внимательны к своим снам и используйте информацию из них себе на благо.

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