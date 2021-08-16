К чему снится бывший муж

Сновидения об экс-супруге часто предвещают перемены. Но понять, будут ли они позитивными или негативными можно, проанализировав сюжет сновидения.
Сновидения об экс-супруге часто предвещают перемены. Но понять, будут ли они позитивными или негативными, можно, проанализировав сюжет сновидения.
Часто сновидения о бывшем муже появляются сразу после разрыва — это вполне нормально, так как еще есть переживания. Но бывает, что сон возникает спустя долгое время, когда уже все оставлено в прошлом.
Если снится, что вы снова вместе, возможно в ближайшем будущем это случится наяву после случайной встречи. А вот интимная связь в сюжете не предвещает ничего хорошего — готовьтесь к конфликтам.
Согласно изречениям Ванги, такой сон отражает психологическое состояние сновидицы. Либо появилась тоска по бывшему возлюбленному, никак не получается его забыть и хотите помириться. Либо в настоящих отношениях появилась какая-то проблема. Стоит подумать, что не так сейчас в отношениях, чтобы все исправить и предотвратить разрыв, если вам это действительно нужно.
На такие сновидения Фрейд рекомендует обращать внимание женщинам, которые после развода вступили в новые отношения. Подсознательно вы пытаетесь сравнивать двух партнеров, но ни к чему хорошему это не приведет. Если наяву порассуждать на эту тему, возникнут скандалы с нынешним партнером.
По эзотерическим трактовкам бывший супруг является не просто так — у вас сильная энергетическая связь, которая сохранилась даже после разрыва отношений, возможно он часто вспоминает о вас. Обратите внимание на события в ночных грезах, чтобы правильно расшифровать их.