До мурашек: пугающие вещи, которые происходят с нами во сне

Сон — необходимый процесс в жизни каждого живого существа.

Несмотря на то, что человек тратит на сон около трети своей жизни, сон и сновидения до сих пор плохо изучены. Рассказываем, какие странные вещи происходят с человеком во время "тихого часа".

Гипнагогические галлюцинации

Большинству знакомо состояние на грани сна и бодрствования, когда перед глазами возникают странные узоры или фантастические существа. Эти картинки могут пугать и вызывать страх отхода ко сну. Однако, такие «галлюцинации» присущи абсолютно здоровым людям: они часто возникают у творческих натур с хорошим воображением, но иногда могут указывать на сильное переутомление наяву.

Сон во сне

Не имеет научного трактования, но встречается достаточно часто. Человеку кажется, что он уже проснулся и будто наяву с ним происходят невероятные вещи, однако потом приходит осознание, что все это был сон. При определенной практике и интересе можно научиться практиковать осознанные сновидения и в них решать внутренние проблемы или наслаждаться реальностью сна.

Повторяющиеся сны

Сны одного и того же содержания, повторяющиеся несколько раз, случались у всех. Научного объяснения этому нет, но с психологической точки зрения, таким образом подсознание пытается обратить внимание человека на какую-то важную проблему, которую он не осознает или не хочет решать наяву. Сон может повторяться до тех пор, пока ситуация не разрешится в реальной жизни.

Сонный паралич

Вам знакомо ощущение, когда вдруг просыпаешься ночью будто от толчка или присутствия кого-то постороннего в комнате и не можешь пошевелиться? Жуть, не правда ли? Такое состояние возникает из-за того, что мозг внезапно проснулся, а мышцы продолжают спать, ведь они «отключаются» специально, чтобы человек не совершал никаких действий во сне.

Снохождение (сомнамбулизм)

Сонный паралич наоборот: теперь мозг спит, а мышцы при этом работают. До 10% населения (чаще дети) знакомы с этим состоянием. Сомнамбулизм опасен тем, что мозг не контролирует действия тела, и человек может легко нанести вред себе или окружающим. Точного объяснения этому нет, но иногда у «лунатика» обнаруживаются неврологические или психические расстройства, требующие коррекции.

Выход из тела в астрал

Ощущение, когда в момент пробуждения или засыпания человек видит свое тело как- будто со стороны. Чем вызывается этот нейропсихологический феномен, ученые спорят до сих пор. Сторонники духовных практик считают это доказательством существования души и тренируют это состояние во время медитаций для расширения границ сознания.

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