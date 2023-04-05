Почему все говорят о «Сосуде изобилия»? Рассказываем, как его сделать самостоятельно

В практике фэншуй тоже существуют различные приметы и обереги. Многие ее приверженцы пользуются ими и говорят, что они действительно работают.

Дело в том, что подобные вещи работают с человеческой энергетикой. Для того, чтобы привлечь богатство и новые знакомства к себе, нужен оберег, который называется "Сосуд изобилия". Сделать его можно самостоятельно, а стоять он должен на самом видном месте в доме.

Какой сосуд выбрать

Эксперты по Фэншуй советуют выбирать традиционные «пузатые» китайские вазы. Не обязательно покупать новую – можно взять обычную сахарницу, но над ней вам придется поработать. Важно, чтобы у вазы была крышка, так как она должна сохранять энергию, а не распространять ее по квартире.

Вазу можно украсить самостоятельно, а можно выбрать подходящую в магазине. Она должна быть красного, золотого или серебряного цвета. Согласно этой практике, эти цвета привлекают богатство. На ней должны быть узоры в виде иероглифов, но будьте аккуратны – вы должны быть уверены в том, что написано. Также подойдут изображения животных или растений.

Что положить внутрь

Обязательно внутри должны быть десять китайских монет. Их можно купить в специализированном магазине или обменять современную валюту. Также положите крупную купюру денег валюты вашей страны. Также необходимо насыпать туда горсть земли. Важный момент заключается в том, что вы должны взять эту землю у другого человека, который кажется вам успешным. Ее необходимо брать только с его разрешения. Существует еще один нюанс – дела этого человека должны быть чисты, поэтому если вы в этом не уверены, лучше выбрать кого-то другого.

Еще одна важная деталь – сосуд должен быть наполнен до краев, но так, чтобы он закрывался крышкой. После того, как вы закроете сосуд, его нельзя открывать ровно год. За это время в нем накопится достаточно энергии.

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