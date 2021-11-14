2022 год Чёрного Тигра в свете звезд Ба Цзы. Часть 3

Продолжаем разбор влияния звезд Ба Цзы в 2022 году Чёрного или Водного Тигра, Жэнь Инь.

Продолжаем разбор влияния звезд Ба Цзы в 2022 году Чёрного или Водного Тигра, Жэнь Инь.

Первую и вторую часть можно почитать здесь и здесь.

Третья часть прогноза по символическим звездам 2022 года в большей степени будет профилактически предупреждающей. Поскольку речь пойдет о сложных звездах, использовать позитив которых обычно бывает трудновато и не каждому под силу. Но, конечно же, стоит постараться.

Итак, для родившихся в годы Змеи, Петуха и Быка земная ветвь наступающего года будет нести энергию Демона грабежа.

Демон провоцирует потери, чаще всего финансовые. Но не обязательно. Это может быть потеря статуса или возможностей.

В психологическом плане Демон провоцирует неадекватную оценку происходящего, игнорирование реальных обстоятельств и неспособность расставлять приоритеты.

Понятное дело, в такие моменты вас легко ограбить, если вы слабы. Если же вы сильны (у вас сильный элемент личности или Демон грабежа вам энергетически полезен), то, наоборот, «грабить» можете вы.

Вы также можете совершать необычные поступки, рождать неожиданные идеи, использовать возможности, которых раньше не видели или не решались воплотить.

Дабы проиграть энергию звезды в конструктивном ключе в новом году позвольте себя «ограбить»: потратьте значимую часть своих средств на что-то, давно желаемое или необходимое, займитесь благотворительностью, помогите друзьям или родственникам.

Для родившихся в годы Свиньи, Кролика и Козы активизируется другой Демон – Демон уничтожения. Как правило, Демон подводит некую черту, после которой ваша жизнь уже не будет прежней. Он уничтожает часть вашей реальности, как бы переводя вас в жизнь уже немного другую. Иногда через сильные эмоции, опасности и потери.

Если это сильный вариант, то переход может быть полезен, и ваша новая жизнь может оказаться качественно лучше прежней.

Но в любом случае с Демоном уничтожения стоит быть осторожней. Не стоит лишний раз рисковать и пускаться во все тяжкие.

Далее, люди, родившиеся в годы, оканчивающиеся на 5, прочувствуют на себе энергию звезды Меч или Овечий нож.

Звезда также имеет двойственную натуру. Кого-то она сделает более твердым, смелым и конкурентоспособным. Закалит и воспитает бойцовский характер. А кого-то сделает чрезмерно агрессивным, эмоционально несдержанным и конфликтным.

Лучше всего направить избыток энергии Меча на спорт, либо какую-то иную соревновательную деятельность.

А вот людям-Драконам с опасными видами спорта стоит быть поосторожней. Как и с хирургическими операциями. Звезда Небесный пес предупреждает о вероятности оставления на теле заметных шрамов или рубцов в результате медицинского вмешательства. Соответственно, если это не срочная операция, с ней стоит повременить. Или наоборот, ускориться и провести все необходимые процедуры до 4 февраля 2022 года.