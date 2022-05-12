Активация хороших новостей на 14 мая

Эксперт китайской метафизики Султанбекова Шели рассказала, как притянуть в свою жизнь хорошие новости.

Май 2022 – сложное время. И из-за аспекта полукомбинации наказания огня, грозящей время от времени становиться полной.

И из-за продолжающей действовать звезды банкротства.

В такое непростое время нам особенно нужны и Удача, и позитивный настрой. Несмотря ни на что. Иногда вопреки обстоятельствам.

Я внимательно слежу за изменениями во времени и приходящими энергиями.

И стараюсь выбирать для своих публикаций лучшие варианты для активаций благоприятных энергий. С тем чтобы каждый смог подхлестнуть свою Удачу.

А если не везет, перебраться с темной полосы жизни на светлую.

На фоне середины мая особенно выделяется двухчасовка Змеи 14 мая.

Это отличное время для того, чтобы запланировать важное для вас дело. Особенно нацеленное на порождение, на получение прибыли. И особенно для рожденных в годы, оканчивающиеся на 8, 5 и 2.

Но даже если дела на этот час у вас не найдется, обязательно активируйте благоприятную энергию этого часа.

В это время на юго-востоке образуется так называемая структура Трех генералов, ожидаемый эффект активации которой – получение хороших новостей в течение 60 дней.

Как активировать структуру?

В час Змеи на юго-востоке вашего дома или офиса нужно установить вентилятор или комнатный фонтанчик, как можно ближе к внешнему периметру помещения.

Некоторая сложность заключается в том, что час Змеи в разных населенных пунктах начинается в разное время по местным часам. Я предлагаю вам использовать усредненный и для правильности укороченный временной интервал 10.00 – 11.00 по вашему местному времени.

Юго-восток в данном случае – это конкретный компасный сектор в 45 градусов.

Будет еще лучше, если сумеете попасть в компасный сегмент 145 – 155 градусов и таким образом активировать еще и одного их четырех благородных помощников года – Великую Инь или Луну.

Измерения делаются стоя с компасом в центре помещения. Я не советую использовать компас со смартфона, лучше воспользоваться самым обычным туристическим компасом.

Хорошо, если на юго-востоке вашего помещения есть окно или дверь. В таком случае поставьте активаторы прямо перед дверью, либо прямо на подоконнике.

Есть определенные (не обязательные) знаки, свидетельствующие о том, что ваша активация прошла успешно, и можно ожидать от нее хорошего результата.

В течение некоторого времени после или прямо во время активации вы должны увидеть приезжающего человека в белой машине или играющих детей.