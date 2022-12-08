Энергетические аспекты 2023 года Черного Кролика. Часть 3

Эксперт китайской метафизики рассказала, к чему готовиться в 2023 году.

Начало можно прочитать здесь и здесь.

Осталось поговорить о влиянии так называемых символических звезд Ба Цзы в год Черного Кролика.

Как я уже упомянула, Кролик или земная ветвь Мао несет любвеобильную энергию Цветка романтики. В большей степени Цветок повлияет на рожденных в дни и годы Тигра, Лошади и Собаки. Для них наступит хорошее время для того, чтобы выходить в люди и активно завоевывать симпатии социума.

Кроме них особую привлекательность Кролик подарит людям, рожденным в дни и годы Крысы. Но памятуя об аспекте наказания нелюбви, Крыскам не следует распоряжаться ею бесконтрольно.

Стоит также отметить, что наступает очень умный год, ибо земная ветвь Мао – это Звезда Академика для небесного ствола Гуй. Соответственно, в 2023 году будут рождаться умные детки. И у поколения 2023 в свое время будет гораздо меньше проблем с обучением (умные классы).

Особое везение ожидает родившихся в годы и дни Жэнь и Гуй (годы, оканчивающиеся на 2 и 3). В год Звезды Благородного человека обычно все происходит наилучшим образом, обязательно приходит необходимая помощь и поддержка. Самое время претворять в жизнь свои самые смелые планы.

Кроме того, в сонме символических звезд Ба Цзы Кролик – это Звезда процветания для родившихся в дни и годы небесного ствола И (родившиеся в годы, оканчивающиеся на 5). Надеюсь, это поможет этим людям улучшить свой материальный достаток.

Что касается заработка в широком смысле, то вода – это деньги для индустрии земли, а дерево – деньги для индустрии металла. Поэтому можно предположить, что именно отрасли металла и земли в 2023 году смогут получить неплохую прибыль.

Отрасли земли – это недвижимость, ремонт и строительство, сельское хозяйство и животноводство, страхование, добыча полезных ископаемых, перерабатывающие предприятия, все, что связано с землей (топография, мелиорация, садоводство, ландшафтный дизайн, фэн-шуй), камнями, керамикой, фарфором, антикварное дело, правовая деятельность, кредитование, сфера безопасности, правительственная служба, складской бизнес и упаковка, кадровое дело, бухгалтерия.

Отрасли металла окажутся в наилучшем положении. Это тяжелая промышленность, металлургия, станкостроение, автомобилестроение, самолетостроение, производство оружия, инженерное дело, высокие технологии, сборочные работы, работа в закрытых учреждениях, силовых структурах, политика и юридическая деятельность, тюрьмы, военное дело, ювелирное дело, косметология, стоматология.

И напоследок поговорим про здоровье:

На уровне физиологии Гуй – это почки, репродуктивная система, костный мозг, уши, стопы. Мао – это печень, эндокринная система, позвоночник, пальцы, сухожилия, суставы, волосы, ногти. Соответственно, именно эти органы и системы могут потребовать к себе повышенного внимания.

Далее, сталкиваясь с иньским огнем, Гуй несет угрозу для области сердца, лица, гормональной системы.

В свою очередь, Дерево Мао, сталкиваясь с металлом Ю, несет угрозу для органов металла. Это легкие, бронхи, носоглотка, кожа, зубы.

Другой проблемный аспект, который может образоваться с участием Мао, - аспект наказания металла. В области физиологии аспект может провоцировать проблемы с дыхательной системой, аллергии, проблемы в области груди, а также возможность пострадать от элемента металл: порезы, ранения и т.п., в том числе в результате хирургических операций.

Конечно же, эти предупреждения более важны для тех, в чьих раскладах уже имеются небесный ствол иньского огня Дин (а это, в частности, люди, родившиеся в годы, оканчивающиеся на 7), земная ветвь иньского металла Ю (люди в раскладах которых присутствует знак Петуха) и одновременно присутствуют земные ветви иньского металла Ю и Янского Огня У (в раскладе должны одновременно присутствовать Лошадь и Петух).

Хорошая новость заключается в том, что звезда врача в годовом раскладе будет активна, и она будет ослаблять звезду болезни. Поэтому лечение в 2023 году может оказаться делом и благодарным, и эффективным.

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